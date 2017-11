vor 5 Stunden Lorna Komm Hagnau Erfolgreicher Handarbeitsbasar: Stricken für einen guten Zweck

Warme Socken, dicke Schals, aber auch filigraner Schmuck und schicke Handtaschen: Der Handarbeitsbasar des Hagnauer Stricktreffs bot Nützliches, Schnäppchen oder schon die ersten Weihnachtsgeschenke. Der Erlös des Basars geht dieses Jahr an einen an der Muskelerkrankung Amyotrophe Lateralskerose (ASL) leidenden Mann in Meersburg. "Unverkaufte Strickwaren werden an die Tafel in Markdorf gespendet", erklärte Susanne Urnauer kurz vor Öffnung des Basars.