Hagnau Aus für das Knöpfletreffen

Die 30. Auflage der Internationalen Diatonikertage ist zugleich die letzte. Das Aus für das Knöpfletreffen, wie es im Volksmund genannt wird, kommt nicht überraschend. Grund ist das Alter der Macher und der Musiker.

Es war zu erwarten. Aber wenn es dann soweit ist, macht es doch ein wenig melancholisch. Mit viel Herzblut und Engagement hatten Werner Hiestand und Aldo Gostner 1987 die "Internationalen Diatonikertage", im Volksmund kurz Knöpfletreffen genannt, ins Leben gerufen und später mit einer Sechsermannschaft gepflegt. Knöpfle werden in Volksmusikerkreisen die diatonischen Harmonikas genannt, die im Gegensatz zum Akkordeon keine Tasten haben, sondern über mehrere Reihen kleiner Knöpfe bedient werden.

Hiestand war der große Macher, die treibende Kraft dieser Treffen, die aus kleinsten Anfängen bald Hunderte von Anhängern dieses Instrumentes aus dem In- und Ausland nach Hagnau brachte. Immer am Wochenende vor Ostern läuteten sie die Saison ein, waren das erste touristisch relevante Ereignis im so touristisch geprägten Dorf. Jedes Jahr kam eine größere Gruppe aus den Niederlanden und bestätigte mit ihrer Begeisterung den überregionalen Charakter dieser Veranstaltung. Drei Tage hatte die Knöpfle-Familie Hagnau fest in ihrer Hand.

Von Freitagabend, wenn sich alle mit großem Hallo im Fischerstüble trafen und erste Spontankonzerte gaben, über die Vorspiele am Samstagmorgen, die beiden Höhepunkte – das Konzert in der Kirche am Samstagnachmittag und das abendliche Hauptkonzert – bis zum abschließenden Wertungsspiel am Sonntag füllten die Spieler und Zuhörer das Gwandhaus und die Hagnauer Gastronomie und verbreiteten gute Stimmung im ganzen Dorf.

Doch es fehlt an Nachwuchs, sowohl bei den Spielern als auch bei den Machern. Seit Jahren kommen fast immer dieselben Besucher, die aber meist selbst weit jenseits der 60 Jahre alt sind. Jedes Jahr musste Hiestand Gedenkminuten einlegen lassen, weil wieder ein oder mehrere Aktive gestorben waren. Die wenigen Nachwuchsspieler kann man an einer Hand abzählen, allen voran die mittlerweile 20-jährige Melanie Martin aus dem Schwarzwald, die mit 14 Jahren zum ersten Mal in Hagnau antrat.

Das Treffen selbst stand mit Hiestand und fällt jetzt mit ihm. Denn mittlerweile ist er 84 Jahre alt, war zwischendurch mehrmals krank und kann ein solches Event nicht mehr stemmen. "Die Organisation, die Helfer, die Bewirtung, das wurde von Jahr zu Jahr schwieriger. Viele haben uns auch verlassen oder sind inzwischen zu alt." Auch seine Mitstreiter sind nicht mehr die Jüngsten und trauen sich ohne ihre Lokomotive diese gewaltige Aufgabe nicht zu. "Ich habe es mir kurz überlegt, in kleinerem Stil weiter zu machen", sinniert Gostner (69 Jahre), "aber es war einfach gut so, wie es war, und jetzt ist es gut, dass es aufhört. Alles hat seine Zeit."

In der Rückschau erinnern sie sich an viele schöne Momente und Erlebnisse. "Es war das größte Treffen in Deutschland", erzählt Hiestand stolz. "Es war sehr weit bekannt unter allen Harmonikaspielern." Unter ihnen auch Heinz Gengler, Komponist vieler Stücke für Akkordeon und Harmonika, aktiv im Verband und ein Liebhaber des Hagnauer Treffens. "Kurz vor seinem Tod hatte er den Wunsch, noch einmal das Knöpfletreffen zu besuchen. Er starb mit 94 Jahren wenige Tage vorher. Wir haben ihm damals einen Ehrenplatz reserviert und sein Bild aufgestellt."

Für seine Verdienste bekam Hiestand nach 25 Jahren die Deutsche Volksmusikermedaille, in die Schweiz wurde er als Moderator eingeladen. Doch wichtiger war ihm die positive Wirkung für Hagnau. "Wir haben uns immer Gedanken um eine Saisonverlängerung gemacht. Das Knöpfletreffen hat die Saison nach vorne jedes Jahr um zwei Wochen verlängert", ist er überzeugt. "Spätestens ab Freitagabend war Leben auf der Straße. Auch die Vermieter und Restaurants haben sich darauf eingerichtet, früher aufzumachen."

Die schönsten Erlebnisse – neben den Auftritten der Musikanten in Kirche und Gwandhaus – waren der Besuch des Deutschen Harmonikaverbandes, der damaligen Kultusministerin Annette Schavan und eine Gegeneinladung eines Veranstalters in Klingenthal. "Aber es gab auch traurige Momente", erinnern sich beide. "Vor vielen Jahren – damals noch im alten 'Hagnauer Hof' – ist ein Musiker eines Orchesters während des Spielens auf der Bühne tot umgefallen."

Insgesamt sind Jahr für Jahr über 200 Musikanten

aufgetreten. Rund 400 Übernachtungen wurden jährlich nur wegen der Treffen gebucht. "Viele sind aber auch eine ganze Woche geblieben oder haben ihren Sommerurlaub in Hagnau verbracht", fügt Hiestand hinzu. Ob er wehmütig sei? "Das müssen Sie in ein paar Tagen fragen, wenn es so weit wäre." Doch in einem sind sie sich einig: "Wir sind stolz darauf, dass wir das angefangen und solange durchgezogen haben."