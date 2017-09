vor 3 Stunden Uwe Petersen Hagnau Auch Hagnau legt die EBC auf Eis

Die umstrittene Echt-Bodensee-Card ist vorläufig auch in Hagnau kein Thema mehr. „Es gibt so viele ungeklärte rechtliche Fragen, dass es keinen Sinn macht, sich mit diesem Thema zu beschäftigen“, sagte Bürgermeister Volker Frede in der jüngsten Gemeinderatssitzung.