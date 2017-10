Friedrichshafen Zwölf neue Stellen für die Feuerwehr

Der Gemeinderat stimmt der Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplans zu. Weil die Aufgaben zugenommen haben, sollen künftig mehr hauptamtliche Kräfte die ehrenamtlichen Einsatzkräfte unterstützen.

Die Aufgaben der Feuerwehr haben in den vergangenen Jahren zugenommen. Die Stadt wächst und mit ihr auch die Einsätze und Dienste für die Feuerwehr, machte Stadtbrandmeister Louis Laurösch am Montagabend in der Sitzung des Gemeinderats deutlich. Auch die Ausbildung an immer komplexeren technischen Geräten werde aufwendiger. Das sahen auch die Mitglieder des Gemeinderats so und stimmten einstimmig für zwölf neue Stellen bei der Feuerwehr Friedrichshafen in den nächsten drei Jahren.

"Wir reden hier aber nicht von einem Konzept allein für 2018, 2019 oder 2020, sondern es geht hierbei um die Aufstellung der Feuerwehr für die kommenden zehn Jahre", machte Laurösch deutlich. Auch Hans-Jörg Schraitle, Leiter des Amts für Bürgerservice, Sicherheit und Umwelt, betonte, in den vergangenen eineinhalb Jahren habe man an einem Konzept gearbeitet, um die Feuerwehr für die Zukunft auszurichten. Da die Belastungsgrenze der Ehrenamtlichen nach Angaben des Stadtbrandmeisters gerade in der Abteilung Friedrichshafen-Stadt teilweise überschritten sei, wolle man die gute Arbeit im Ehrenamt durch eine ausreichende Besetzung mit hauptamtlichen Kräften unterstützen und gleichzeitig entlasten. Derzeit gibt es bei der Häfler Feuerwehr 19 hauptamtliche Mitarbeiter.

Eine Zunahme verzeichnet die Feuerwehr durch das sich verändernde Klima bei den Unwettereinsätzen. Außerdem gebe es in Friedrichshafen zahlreiche besondere Objekte wie Messe, Flughafen, Industrie- und Gewerbe oder auch das Klinikum, die für ein "vielschichtiges Einsatzpotenzial" sorgen. "In Summe kommen wir damit auf insgesamt mehr Einsätze." Der Gutachter, der die Strukturen bei der Feuerwehr in Friedrichshafen unter die Lupe genommen hat, ist nach Angaben von Louis Laurösch zu dem Ergebnis gekommen, dass die Einsatz-Belastungsgrenze von ehrenamtlichen Kräften bei rund 150 Alarmierungen im Jahr liegt. In Friedrichshafen sei man allein in der Abteilung Stadt 2015 und 2016 im Durchschnitt auf rund 470 Alarmierungen pro Jahr gekommen.

Die Feuerwehr in Friedrichshafen Die Mitglieder Die Anzahl der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Friedrichshafen ist nahezu stabil. Obwohl in Friedrichshafen entgegen des Landestrends kein gravierender Rückgang bei den Mitgliedern zu verzeichnen ist, müssen laut Sitzungsvorlage immer größere Anstrengungen unternommen werden, um diese zu halten. Das wird im Sachstandsbericht der Feuerwehr mit einem gestiegenen Dienstaufkommen, höheren Anforderungen am Arbeitsplatz und einem geänderten Familien- und Freizeitverhalten begründet. Der Altersdurchschnitt liegt momentan bei 37 Jahren.

Die Aufgaben Neben den traditionellen Aufgaben wie der Brandbekämpfung oder der Rettung aus Notlagen hat die Feuerwehr auch Sonderaufgaben zu bewältigen. Für das Land Baden-Württemberg ist sie im Rahmen der Ölwehr Bodensee zuständig. Ebenso übernehmen die Einsatzkräfte aus Friedrichshafen mit dem Feuerwehrlöschboot die Schiffsbrandbekämpfung und unterstützt bei der Seenotrettung. Im östlichen Teil des Bodenseekreises ist sie laut Sitzungsvorlage der Stadtverwaltung die zuständige Stützpunktfeuerwehr für Gefahrenguteinsätze, Rettung aus Höhen oder Tiefen und mehr. Zudem werden Löschfahrzeuge zunehmen zur Überlandhilfe in Nachbargemeinden benötigt und die Zahl der unwetterbedingten Einsätze hat deutlich zugenommen.

Zahl der Einsätze Das Aufkommen an Einsätzen, Sicherheitswachdiensten und Ausbildungen steigt nach Angaben von Stadtbrandmeister Louis Laurösch kontinuierlich an und hat die Belastungsgrenze der ehrenamtlich tätigen Feuerwehrleute erreicht oder sogar überschritten. Die Anzahl der Feuerwehreinsätze ist laut Sitzungsvorlage in den vergangenen Jahren gestiegen: Von im Schnitt 500 Einsätzen im Jahr auf rund 700 Einsätze. Höchstwert waren demnach im Jahr 2015 832 Einsätze. Für das Jahr 2017 werden sogar über 1000 Einsätze erwartet. Einen wesentlichen Anteil bilden davon technische Hilfeleistungen, aber auch rund 260 Einsätze unter dem Stichwort "Feuer-Alarmierungen" wurden 2016 verzeichnet.

Geforderte Ausrückzeiten Die Vorgaben des Landes Baden-Württemberg sehen vor, dass die Feuerwehr innerhalb von zehn Minuten nach der Alarmierung mit einer Einheit und damit zehn Einsatzkräften sowie Fahrzeugen am Einsatzort sein muss. Und das zu jeder Tages- und Nachtzeit an jedem Ort im Stadtgebiet. Diese Vorgaben sollen in 90 Prozent der Fälle erreicht werden. Zwar verfügen in Friedrichshafen alle Abteilungen noch über eine ausreichende Mannschaftsstärke, dennoch wird es nach Angaben von Stadtbrandmeister gerade tagsüber schwieriger, genügend Einsatzkräfte in der geforderten Zeit ausrückbereit am Feuerwehrhaus zu haben. Dies führe immer häufiger dazu, dass die geforderte Ausrück- und Eintreffzeit am Einsatzort nicht mehr eingehalten werden kann. (wie)

Viele Alarmierungen gehen an Werktagen tagsüber ein. "Durch komplexere Arbeitsplätze und viel Verkehr ist es für die ehrenamtlichen Feuerwehrleute zunehmend schwierig, für Einsätze rechtzeitig zur Verfügung zu stehen", erklärte Laurösch. Verbessern wolle man die Besetzung mit hauptamtlichen Kräften bei der Feuerwehr unter der Woche. Während man 2018 die Zeit von 7 bis 17 Uhr zwischen Montag und Freitag abdecken wolle, sei ab 2019 die Zeit zwischen 6 und 18 Uhr vorgesehen. Ab 2020 könne dann eine ergänzende Besetzung zwischen Montag und Freitag auch die Zeiten in der Nacht abdecken. "Auch künftig wollen wir eine starke ehrenamtliche Feuerwehr mit hauptamtlicher Unterstützung", so der Stadtbrandmeister abschließend.

Die CDU machte deutlich, sie stimme dem "Zukunftspaket für die Feuerwehr" zu. "Zwölf Stellen in den nächsten drei Jahren, das hat erhebliche finanzielle Auswirkungen, aber für die Sicherheit der Bürger ist dieses Geld gut angelegt", sagte Franz Bernhard. Bei den veränderten Aufgaben ist es auch aus der Sicht von Eberhard Ortlieb (Freie Wähler) wichtig, den Feuerwehrbedarfsplan entsprechend weiterzuschreiben. Wolfgang Sigg (SPD) befand: "Wir sind glücklicherweise in der Lage viele ehrenamtliche Kräfte zu haben." Gleichzeitig sei eine stärkere Professionalisierungen notwendig. Die Zahl der Einsätze in Friedrichshafen sei mit der in Städten ab 100 000 Einwohnern vergleichbar, wusste Mathilde Gombert bereits aus einer vorangegangenen Ausschusssitzung und erklärte damit die Zustimmung der Grünen zu den Plänen der Feuerwehr. Auch die FDP sowie ÖDP/Parteilos signalisierten in ihren Erklärungen Zustimmung zu den Anträgen.