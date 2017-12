Friedrichshafen Zweiter Unfall in zwei Tagen: Sattelschlepper gerät außer Kontrolle

Zum zweiten Mal binnen zwei Tagen gab es am Dienstag auf der K 7742 zwischen Markdorf und Raderach einen Unfall. Ein Lastwagen kam von der Straße ab und rutschte in ein Feld. Die Kreisstraße war kurze Zeit gesperrt.

Friedrichshafen – Glück im Unglück hatte der Fahrer eines Lastwagens mit Anhänger, der am Dienstag gegen 15 Uhr auf der K 7742 zwischen Markdorf und Raderach auf Höhe des Hepbacher-Leimbacher Rieds von der Straße abkam. Der Sattelschlepper war mit einem Container beladen und zog zudem einen Anhänger mit zwei weiteren Containern. Das Gespann muss, so die Polizei vor Ort, in einer leichten Linkskurve von Markdorf kommend mit den rechten Reifen von der Fahrbahn abgekommen sein. Warum der LKW in das Feld rutschte, blieb am Dienstagnachmittag unklar. Die K 7742 wurde für etwa eine Stunde teilweise gesperrt, was zu kleineren Staus in beiden Richtungen führte. Während der Sperrung wurde der Anhänger von einer weiteren Zugmaschine aus dem Feld gezogen. Das Gespann konnte die Fahrt fortsetzen.

Bereits am Montag ereignete sich auf dem selben Abschnitt ein Unfall. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 31-jähriger Mann gegen 9.15 Uhr auf der winterglatten Fahrbahn mit einem Renault Richtung Raderach, rutschte vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen den Peugeot eines entgegenkommenden 55-jährigen Mannes. Der Unfallverursacher wurde schwer, der Peugeot-Fahrer leicht verletzt. Beide Fahrer wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf etwa 10 000 Euro. Die nicht mehr fahrbereiten Autos mussten abgeschleppt werden.