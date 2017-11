Friedrichshafen Zweite Röhre für B 31-Tunnel gefordert

Das Friedrichshafener Bündnis "ProB 31" macht für weiteren Straßenbau in der Zeppelinstadt mobil. Gefordert wird, dass das Land Baden-Württemberg dem Bau einer zweiten Röhre für den Riedleösch-Tunnel der Ostumgehung der Stadt eine höhere Priorität zuspricht.

Dieter Stauber, Sprecher der SPD-Fraktion im Häfler Gemeinderat und einer der beiden Sprecher des überparteilichen Bündnisses "Pro B 31" überraschte am Montagabend während der Sitzung des Finanz- und Verwaltungsausschusses des Gemeinderats. Namens des Bündnisses forderte er den baldigen Bau einer zweiten Röhre für den bestehenden B 31-Tunnel.

Den Zeitpunkt dieser Forderung begründete er damit, dass nach seiner Kenntnis das Landesverkehrsministerium dieser Tage eine neue Priorisierung von Bundesstraßen-Projekten plane. Und in diesem Zuge müsse sich, sodass Bündnis, der Bau einer zweiten Röhre für den Riedleösch-Tunnel in der Rangliste viel weiter oben finden. "Die anstehende Priorisierung durch das Verkehrsministerium ist aus unserer Sicht der richtige Zeitpunkt, um einen gefährlichen Engpass in unserer Stadt und der Region nicht sehenden Auges entstehen zu lassen", sagte Stauber. "Nach Abstimmung mit den Vertretern im Bündnis und den Fraktionsvorsitzenden von CDU, Freien Wählern, SPD und FDP ist es uns ein Anliegen, baldmöglichst mit der Planung und nachgeordnet dem Bau der zweiten Tunnel-Röhre zu beginnen", sagte er als Bündnis-Sprecher.

Ferner fordert das Bündnis, dass die Finanzierung alleine der Bund trägt. Achim Brotzer, Fraktionschef der CDU, schlug am Montagabend vor, gemeinsam mit den Fraktionen des Kreistags eine entsprechende Resolution zu verfassen.

Stauber forderte alle im Gemeinderat vertretenen Parteien und Gruppen auf, sich hinter diese Forderung zu stellen. Ausdrücklich richtete er seinen Appell auch an die Grünen, ohne diese namentlich zu nennen. Stauber sagte, es sollten sich auch die Gruppen der Forderung anschließen, die bisher eine ablehnende Haltung hatten. Bisher haben sich die Häfler Grünen gegen eine zweite Röhre und damit gegen die Vierspurigkeit dieses B 31-Abschnittes ausgesprochen. Stauber hielt dagegen, dass die Westumgehung der B 31 zwischen Waggershausen und Immenstaad, die ab 2020 befahrbar sein soll, vierspurig angelegt wird. Zudem würden die "bayrischen Nachbarn" die B 31 ebenfalls vierspurig bis Kressbronn ausbauen.

Obendrein sei geplant, die B 30 von Ravensburg her mit vier Spuren zu bauen. Oberbürgermeister Andreas Brand ist sich sicher, dass auf der geplanten B 30-Trasse nicht so schnell der Verkehr in Richtung Friedrichshafen fließen werde. Zurzeit ist die Linienführung für den Abschnitt bei Meckenbeuren noch offen. Und in Meckenbeuren hat sich in der Bürgerschaft bereits deutlicher Widerstand gegen eine der möglichen Trassen formiert. Grundsätzlich sicherte der Häfler OB dem Bündnis die Unterstützung der Verwaltung zu. Diese gelte auch für den Vorschlag des Bündnisses, die Deges den neuen Tunnel bauen zu lassen. Aktuell baut das Unternehmen Deges im Auftrag des Landes die B 31-Westumgehung.

OB Brand sagte, er sei verwundert gewesen, wie plötzlich priorisiert werde. Denn im Rahmen der Feier des 50-jährigen Bestehens der Oberschwabenschau habe Ministerpräsident Winfried Kretschmann der Stadt Ravensburg mehr oder minder den Bau des seit Langem geforderten Molldiete-Tunnels zugesagt. Nur Straßenbau-Projekte, die im Bundesverkehrswegeplan als vordringlich bezeichnet sind, werden auch realisiert.