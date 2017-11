Friedrichshafen Zweifelhafte Bauprojekte in Fischbach

Obwohl das Bauvorhaben in einer Bauverbotszone liegt und die Anwohner mit Einsprüchen gegen das Projekt opponierten, darf an der Zeppelinstraße 301 in Fischbach auch in zweiter Reihe trotzdem gebaut werden. Die Baugenehmigung der Stadt für das Fünf-Familien-Haus liegt im Einklang mit der Rechtsaufsicht vor, die Bagger sind bereits angerollt. Den Bebauungsplan will die Stadt trotzdem nicht überarbeiten, auch wenn der Gemeinderat 2014 anderes beschloss.

Das Haus ist eigentlich ein Schnäppchen. 1,2 Millionen Euro will der derzeitige Besitzer für das "exklusive Zweifamilienhaus in Seenähe mit Teilseesicht". Bei 370 Quadratmeter Wohnfläche ist der Quadratmeterpreis von 3200 Euro sehr moderat. Doch die zweistöckige Immobilie in Fischbach wird seit mehr als zwei Jahren wie Sauerbier angeboten und geht nicht weg. Dabei hat noch nie ein Bewohner seinen Fuß in das Haus mit 370 Quadratmeter Wohnfläche gesetzt. "Erstbezug" weist die Maklerin aus, wobei der Werbetext längst nicht mehr auf dem neuesten Stand ist. Da ist das "schöne Strandbad" in Fischbach, im Juni eröffnet, gerade noch im Bau...

Zweifamilienhaus mit sieben Bädern

Was stimmt nicht mit dem Haus? Auf den ersten Blick erschließt sich das nicht, auf den zweiten schon. Das Haus wird nur "am Stück" verkauft, obwohl man bei einem Zweifamilienhaus von zwei Wohnungen ausgehen könnte. Doch dafür wurde es nicht gebaut. Die Immobilie wird mit 14 Zimmern und sieben (!) Bädern beworben. Die Zielrichtung schon beim Bau war eine andere: "Immobilien in Friedrichshafen können wegen dem starken Touristenandrang auch sehr gut als Ferienimmobilien vermietet werden. Die Vermietung von Ferienwohnungen verspricht eine besonders hohe Rendite", vermittelt die Maklerin den eigentlichen Verwendungszweck des Hauses. Dass es trotzdem nicht verkauft wird, hat einen ganz anderen Grund: Es gibt nur zwei Stellplätze, weshalb das Haus nach Informationen dieser Zeitung baurechtlich nicht abgenommen wurde. Denn Häuser dürfen nur errichtet werden, wenn die vorgeschriebene Anzahl von Stellplätzen oder Garagen hergestellt wird. Hier hat sich der Bauherr über das Gebot hinweggesetzt.

Unweit von diesem neuen, leer stehenden Zweifamilienhaus in Fischbach hat ein Bauunternehmen vor zwei Wochen mit dem Bau von zwei Mehrfamilienhäusern begonnen. Noch nicht mal das Fundament ist gegossen, da steht die erste Wohnung – ein paar Klicks weiter auf demselben Immobilienportal – schon zum Verkauf, für knapp 400.000 Euro. Schnäppchen kann man das nicht nennen: 4350 Euro pro Quadratmeter ist der Preis für die 3,5-Zimmer-Wohnung mit 91 Quadratmetern Wohnfläche und Terrasse – und nur einem Badezimmer. Ein Stellplatz ist dabei, auch wenn der nochmal 9500 Euro extra kosten soll. Auch hier wirbt der Immobilienmakler mit der guten und zentralen Wohnlage unweit des Bodenseeufers. Freilich ist auch diese "als Ferienwohnung geeignet".

Bau(un)recht von 1939

Vor gut einem halben Jahr stand hier noch ein älteres Haus, im Garten dahinter ein größerer Schuppen. Zu diesem Zeitpunkt lag für das Grundstück bei der Stadt das Baugesuch eines Uhldinger Bauträgers vor. Für das Sechs-Familien-Haus direkt an der Zeppelinstraße gibt es Baurecht laut Bebauungsplan. Der stammt von 1939. Doch der rückwärtige Teil des Grundstücks liegt in einer damals festgelegten Bauverbotszone, die rechtlich bis heute gilt. Da aber in den vergangenen Jahrzehnten einzelne Bauwillige in Fischbach-Süd doch die Erlaubnis zum Bauen erhielten, sei dieser Bebauungsplan ausgehöhlt, argumentierte das Regierungspräsidium Tübingen und wies die Stadt in einem anderen Fall an, trotz Bauverbotszone Baurecht zu gewähren (wir berichteten am 28. März).

Widersprüche gehen ins Leere

Auf diese Argumentation der Rechtsaufsichtsbehörde berief sich das Stadtbauamt nun auch beim Baugesuch für die Zeppelinstraße 301 und genehmigte den Neubau in der nach wie vor geltenden Bauverbotszone. "Der Bebauungsplan ist nicht aufgehoben und nach wie vor anzuwenden. Im Einzelfall ist jedoch zu prüfen, ob eine Befreiung erteilt werden kann beziehungsweise muss", erklärt die städtische Pressesprecherin Monika Blank die jetzt geltende rechtliche Situation. Eine Überarbeitung des alten Bebauungsplanes steht nach wie vor nicht an, obwohl der Gemeinderat genau das im November 2014 beschlossen hatte, da „Fischbach-Süd“ zu den Bebauungsplänen „mit sehr hohem Änderungsbedarf“ gehöre.

Die Widersprüche der Anwohner beim Regierungspräsidium und bei der Stadt gegen das Fünf-Familien-Haus in zweiter Reihe liefen inzwischen ins Leere. Nach Auskunft der Stadt wurde dem Bauherrn am 19. Oktober die Baugenehmigung erteilt. "Im Bauvorbescheidsverfahren war ursprünglich ein deutlich größeres Gebäude im rückwärtigen Bereich geplant", erläutert Monika Blank. Die beiden Neubauten – ein Drei- und ein Zweigeschosser – seien jetzt in Kubatur und Höhenentwicklung geringer dimensioniert als ursprünglich geplant. Jetzt fügten sich beide Gebäude in die Umgebungsbebauung ein, habe auch das Regierungspräsidium im Widerspruchsverfahrens bestätigt.

Mit einer genehmigten Firsthöhe von 8,38 Meter beim rückwärtigen Neubau an der Zeppelinstraße 301 ist bei einigen Nachbarn mit dem Blick zum eigenen Dach noch deutlich Luft nach oben. Manch einer denkt schon über An- oder Ausbau nach. Bauverbot hin oder her: Der Bebauungsplan "Fischbach-Süd" gibt keine haltbaren Regeln mehr vor.

Bauboom

In Friedrichshafen wurden im vergangenen Jahr nach Angaben des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg insgesamt 66 Wohngebäude mit 213 Wohnungen und einer Wohnfläche von knapp 22.000 Quadratmetern fertiggestellt. Die durchschnittliche Wohnfläche pro Wohneinheit lag demnach bei rund 103 Quadratmeter. Auch 2016 wurden 66 Wohngebäude, allerdings mit 248 Wohnungen und einer Wohnfläche von 24.700 Quadratmeter, in Friedrichshafen fertiggestellt.

Im vergangenen Jahr wurden zudem 82 Wohnbauprojekten für 314 Wohnungen mit einer Wohnfläche von 30.640 Quadratmeter die Baugenehmigung erteilt, sodass auch in diesem Jahr mit einer hohen Zahl an fertiggestellten Wohnbauten gerechnet werden kann. Zum Vergleich: 1996 wurden 93 Häuser mit 617 Wohnungen gebaut. (kck)