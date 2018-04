Friedrichshafen Zwei junge Männer liefern sich auf der Mühlöschstraße ein Autorennen. Ein Motorradfahrer wird von beiden Autos erfasst und dabei schwer verletzt.

Der Motorradfahrer musste auf die Intensiv-Station gebracht werden. Gegen die beiden Autofahrer ermittelt nun die Staatsanwaltschaft Ravensburg.

Ein Motorradfahrer wurde am Samstag kurz vor Mitternacht bei einem Unfall schwer verletzt. Ein 18-Jähriger und ein 21-Jähriger fuhren auf der Mühlöschstraße in Fahrtrichtung Ailinger Straße mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit, wie die Polizei mitteilt. Dabei benutzten sie auch die Gegenfahrbahn. An der Einmündung in die Beethovenstraße kam es dann zur Kollision mit einem abbiegenden Motorradfahrer.

Er wurde von beiden Autos erfasst und auf den Gehweg geschleudert. Der 51-Jährige musste zur intensivmedizinischen Behandlung ins Krankenhaus transportiert werden. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von rund 20 000 Euro. Die Staatsanwaltschaf ordnete die Beschlagnahme der Wagen und den Entzug der Führerscheine an. Ein Gutachter kam zur Unfallaufnahme.