vor 3 Stunden Katy Cuko Exklusiv Friedrichshafen Zum Tod von "Bäderpapst" Josef Wund: Baumeister und Unternehmer bis ans Lebensende

Er hatte noch so viel vor: Der Friedrichshafener "Bäderpapst" Josef Wund starb am Donnerstag bei dem Flugzeugabsturz in Waldburg. Ebenfalls unter den insgesamt drei Opfern ist Adi Anderst. Der Mitinhaber und Geschäftsführer von Skytaxi galt als sehr erfahrender Pilot.