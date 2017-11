Friedrichshafen Zukunftsforscher Lars Thomsen: "In zehn Jahren decken Roboter den Frühstückstisch"

Zukunftsforscher Lars Thomsen war zu Gast bei der Innovation Night in Friedrichshafen.

Friedrichshafen (rac) Wie schnell doch die Zeit vergeht! Zukunftsforscher Lars Thomsen kennt das Gefühl und weiß, dass das Empfinden genau umgekehrt ist, wenn wir zehn Jahre in die Zukunft blicken. Bei der Innovation Night im Competence Park Friedrichshafen sprach er zum Thema "Unsere Welt im Wandel – Entwicklungen und Umbrüche in Technologie, Arbeit, Werte und der Gesellschaft der kommenden zehn Jahren".

Innovation sei immer ein Angebot, um das Leben der Menschen sicherer und komfortabler zu machen. Dabei liest Thomsen die Zukunft nicht aus dem Kaffeesatz, sondern analysiert auf kreative Weise Daten und logische Zusammenhänge. Innovation geschehe heute in einer immer höheren Taktrate und man müsse stets auf der Hut sein, um vorauszudenken. "Wenn der Trend erst einmal offensichtlich wird, bist du zu spät", zitierte er Tesla-Chef Elon Musk.

Roboter erledigen Routinen

Anhand des Beispiels einer Gruppe von Leuten, die um einen Topf voller Popcorn-Mais stehen und auf den Moment warten, in dem es ploppt, zeigte Zukunftsforscher Thomsen, dass es in der Zukunftsforschung nicht um ein Bauchgefühl geht. "Die einen sagen schon nach zehn Sekunden, gleich passiert's, andere meinen nach 50 Sekunden, das wird nichts mehr." Die dritte Gruppe greife zum Smartphone und googelt Popcorn. "Durch Wissen, das andere vorher gesammelt haben, kommen sie zu einer validen Zukunftsprognose", so sein Fazit.

Das Wort Digitalisierung sei nicht annähernd geeignet, um zu beschreiben, was in den nächsten fünf bis zehn Jahren passieren werde. "Durch künstliche Intelligenz bekommen die bisher dummen Computer die Fähigkeit zu lernen und Muster zu erkennen", so Thomsen. "Sie werden Mails lesen und 80 Prozent davon beantworten." Viele tägliche Routinen können künftig von Robotern erledigt werden. "In zehn Jahren wird es normal sein, dass ein Roboter den Frühstückstisch deckt." Dabei sei ein Preis von 20 000 Euro durchaus denkbar. "Der Markt wird größer sein, als der Automobilmarkt heute", sagte Thomsen.

Auch wenn Menschen für Routinetätigkeiten, die bald von Robotern übernommen werden, wenig Lohn bekommen, bezahlen sie Steuern. "Wir müssen uns Gedanken machen, die maschinelle Arbeit zu besteuern", so Thomsen. Frage sei auch, wie die Wertschöpfung zu verteilen sei. "Nur an den Besitzer? Oder brauchen wir einen anderen Verteilmechanismus in Form eines Grundeinkommens?" Die Drohne, die das Päckchen zustellt oder den Reisenden vom Flughafen ins Hotel bringt oder Mobilität auf Knopfdruck mit autonomen Fahrzeugen sind weitere Dinge, die Thomsen in nicht allzu ferner Zukunft sieht. Wichtig sei, dass wir Menschen die Leitplanken für die Künstliche Intelligenz definieren. Sie werde jedoch den Aktionsspielraum der Menschen erweitern und ihn von Routinen befreien.