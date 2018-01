Steht das Promotionsrecht der Zeppelin-Universität Friedrichshafen auf der Kippe? Das hätte weitreichende Folgen.

Können in Friedrichshafen bald keine Doktortitel mehr vergeben werden? Das Land Baden-Württemberg hat zumindest seinen Auftrag an den deutschen Wissenschaftsrat zurückgezogen. Der sollte eine Empfehlung darüber abgeben, ob das Promotionsrecht der Zeppelin-Universität (ZU) verlängert werden kann. Auf diese Expertise verzichtet das Wissenschaftsministerium zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Das deutet darauf hin, dass die Empfehlung negativ ausgefallen wäre.

„Mit uns sollen nun Gespräche geführt und weitere Schritte geprüft werden“, schrieb ZU-Präsidentin Insa Sjurts in einer Mail an Mitarbeiter und Studierende. Ministerin Theresia Bauer (Grüne) will Gespräche mit der Unispitze darüber führen, wie man das Verfahren doch zu einem guten Abschluss bringen kann. Nach Informationen dieser Zeitung wird Sjurts mit zwei Präsidiumsmitgliedern am Dienstag in Stuttgart erwartet. Die ZU hat das Promotionsrecht noch bis Ende Juni.

Die Pressesprecherin des Wissenschaftsrats, Christine Kling-Mathey, kann wegen der Vertraulichkeit des Verfahrens keine Auskunft geben, warum das Land einen Rückzieher gemacht hat. Auch der Sprecher des Wissenschaftsministeriums will keine Gründe nennen. „Wir sind guter Dinge, dass wir das hinbekommen und gehen gemeinsam diesen Weg“, sagt Jochen Schönmann. Der Wissenschaftsrat hatte die ZU 2009 als erste Fachhochschule in Baden-Württemberg zur Universität hochgestuft.

Zwei Jahre später wurde der Uni – nach erneut positivem Votum des Gremiums – vom Land für zunächst fünf Jahre das Promotionsrecht zugestanden. Jetzt wurde geprüft, ob die Leistungen in Forschung und Lehre ausreichen, um weiterhin den Doktortitel verleihen zu dürfen. Am Montag wäre das Ergebnis kommuniziert worden. Eine negative Empfehlung hätte weit reichende Folgen. Verliert die ZU das Promotionsrecht, würde sie zur Fachhochschule zurückgestuft.