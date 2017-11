Friedrichshafen Zeugenaufruf: Unbekannter beraubt 61-jährige Frau

Die Polizei ermittelt wegen eines Raubes, der sich am Montag um die Mittagszeit in Friedrichshafen auf dem oberen Parkdeck des Bodensee-Centers ereignet hat. Laut Polizeibericht hat ein Mann einer 61-jährigen Frau den Geldbeutel mit Bargeld, Bankkarten und diversen Papieren entrissen.

Ein Unbekannter hat eine 61-jährige Frau beraubt, wie aus dem Polizeibericht hervorgeht. Der Täter entwendete einen hellbraunen Geldbeutel mit rund 100 Euro Bargeld, Bankkarten und diversen Papieren.

Der Vorfall hat sich am Montag gegen 12.30 Uhr auf dem oberen Parkdeck des Bodensee-Centers ereignet. Die Frau schob gerade ihren Einkaufswagen in Richtung ihres Autos, als der Unbekannte kurz nach der Rolltreppe im Vorbeilaufen die rotgestreifte Geldbörse erbeutet hat. Der Mann flüchtete in Richtung Kreisverkehr beim Möbelhaus XXXLutz und von dort an der Bushaltestelle vorbei weiter Richtung Rotachbrücke.

Personenbeschreibung: Der gesuchte Täter ist 18 bis 25 Jahre alt und rund 1,70 Meter groß. Er trug eine helle, eng am Kopf anliegende Mütze und eine helle Jacke.

Die Polizei sucht nach Zeugen – insbesondere nach einem älteren Mann, der sein Fahrrad schob und dem Täter entgegenkam; außerdem nach möglichen Zeugen, die an der genannten Bushaltestelle gewartet haben. Hinweise an das Polizeirevier Friedrichshafen, Telefonnummer 0 75 41/70 10.