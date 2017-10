vor 7 Stunden SK Friedrichshafen Zeugenaufruf: Nach Streit mutwillig Auto gerammt

Die Polizei sucht nach einem etwa 25 bis 30 Jahre alten Mann. Ihm wird laut Polizeibericht vorgeworfen, er habe in Friedrichshafen mit einem Auto nach einem Streit mutwillig den Wagen eines 19-Jährigen gerammt. Der Vorfall hat sich in der Nacht zum Freitag auf der Meistershofener Straße in der Nähe des Bodensee-Centers ereignet.