Friedrichshafen Zeppelin-Universtität unter Duck: Promotionsrecht auf der Kippe

Die Friedrichshafener Zeppelin-Universtiät darf nach jetzigem Stand nur noch bis 30. Juni 2018 Promotionen ausgeben. Bislang gibt es keine Re-Akkreditierung durch den Wissenschaftsrat. Das Land verzichtet auf das Gutachten des Beratergremiums, Gespräche der Uni-Leitung mit Wissenschaftsministerin Theresia Bauer stehen an. Verliert die ZU das Promotionsrecht, würde sie zur Fachhochschule zurückgestuft – mit gravierenden Folgen für die Hochschule. Unterdessen sorgt ein Flugblatt an der privaten Uni zusätzlich für Unruhe.

Seit Montag ist die Katze aus dem Sack. Da teilte der deutsche Wissenschaftsrat mit, dass das Land Baden-Württemberg am Freitag zuvor den Antrag auf Institutionelle Reakkreditierung der Häfler Zeppelin-Universität (ZU) zurückgenommen hat. Das Gremium sollte eine Empfehlung abgeben, ob das Promotionsrecht der ZU verlängert wird. Auf diese Expertise verzichtet das Wissenschaftsministerium zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. „Mit uns sollen nun Gespräche geführt und weitere Schritte geprüft werden“, schrieb ZU-Präsidentin Insa Sjurts am Montag in einer internen Mail an Mitarbeiter und Studierende. Und weiter: „Das Verfahren soll dann umgehend und gemeinsam zu einem für alle Beteiligten guten Abschluss gebracht werden.“ Nach Informationen dieser Zeitung wird Sjurts mit zwei Präsidiumsmitgliedern am nächsten Dienstag bei Ministerin Theresia Bauer (Grüne) in Stuttgart erwartet.

Notbremse gezogen?

Der Vorgang ist bemerkenswert. Die Entscheidung darüber, ob eine Hochschule den Doktortitel verleihen darf, trifft das Land. Es baut dabei in der Regel auf das Urteil des Wissenschaftsrats. Nach Auskunft dessen Pressesprecherin, Christiane Kling-Mathey, wurden von insgesamt 224 Akkreditierungs-Anträgen bislang nur neun „aus unterschiedlichen Gründen und in unterschiedlichen Verfahrensphasen“ zurückgezogen. Im Fall der ZU lag dem Rat im Januar bereits der Bewertungsbericht der Arbeitsgruppe vor. Am Montag wäre das Ergebnis kommuniziert worden. Der Gedanke liegt nahe, dass das Land die Notbremse gezogen hat, bevor der Wissenschaftsrat eine negative Bewertung abgegeben hätte. Doch das ist Spekulation. Auf die Frage nach dem Warum kann Kling-Mathey „unter Rücksichtnahme auf die Vertraulichkeit des Verfahrens keine Auskunft geben“.

Das renommierte Beratungsgremium hatte die ZU 2009 als erste Fachhochschule in Baden-Württemberg zur Universität hochgestuft. Zwei Jahre später wurde der Uni – nach erneut positivem Votum des Wissenschaftsrats – vom Land für zunächst fünf Jahre das Promotionsrecht zugestanden. Jetzt wurde geprüft, ob die Leistungen in Forschung und Lehre ausreichen, um weiterhin Doktoranden zu betreuen. Ein negatives Ergebnis hätte weitreichende Folgen. Verliert die ZU das Promotionsrecht, würde sie zur Fachhochschule zurückgestuft.

Nervosität auf dem Campus

Entsprechend nervös sind Mitarbeiter und Studierende an der ZU. Auch das Wissenschaftsministerium des Landes bleibt die Antwort schuldig, warum der Antrag zurückgezogen wurde. Das Ganze sei aber „kein Grund zur Beunruhigung“, erklärt Ministeriumssprecher Jochen Schönmann. „Wir sind guter Dinge, dass wir das hinbekommen und gehen gemeinsam diesen Weg.“ Will heißen: Die private Hochschule braucht mehr Zeit, um von ihrer Qualität zu überzeugen. Ob das Land dafür noch einmal die Expertise des Wissenschaftsrats einholt, ist derzeit nicht klar.

Dabei ging dieses Verfahren bereits sehr lange. Fristgerecht im September 2016 hatte das Ministerium den Wissenschaftsrat mit der Begutachtung beauftragt. Im selben Monat legte die Uni auch den obligatorischen Selbstbericht vor. Im Mai kam das siebenköpfige Gremium aus Wissenschaftlern an die ZU für die Vor-Ort-Gespräche. Die werden nach Aussagen Beteiligter als überaus kritisch beschrieben. Dabei fiel ein Name mehrfach: Prof. Dr. Gesa Ziemer, die im November 2016 in den Akkreditierungsausschuss des Wissenschaftsrats berufen wurde.

Alte Seilschaften am Werk?

Dass die Vizepräsidentin Forschung an der HafenCity Universität Hamburg (HCU) am Verfahren beteiligt war, stößt manchem an der ZU sauer auf. Die Professorin für Kulturtheorie pflegt seit Jahren Kontakte zum Netzwerk des früheren ZU-Präsidenten Stephan A. Jansen. So zu Dirk Baecker, Zweitgutachter der Doktorarbeit von Jansen, der ihm wenige Monate später zudem habilitationswürdige Leistungen bescheinigte, sodass Jansen an der ZU zum Professor berufen werden konnte. Jansen holte Baecker 2006 an den neuen Lehrstuhl für Kulturtheorie an den Bodensee. Ein Jahr nach dem Abschied von Jansen ging auch Dirk Baecker zurück an die private Uni in Witten-Herdecke, wo beide herkamen.

Baecker und Gesa Ziemer haben bereits 2007 zusammen publiziert, 2010 in einer Sendung des Schweizer Rundfunks über „Wozu Kunst“ zu zweit diskutiert und sogar als Forschungspartner das Thema Komplizenschaft untersucht. 2011 referierten beide bei der „x-mess“ in Berlin. Im selben Jahr hielt Baecker an einer Schweizer Uni einen Vortrag zum Thema Eliten; moderiert von Gesa Ziemer.

Flugblatt macht Stimmung gegen Uni-Präsidentin

Alte Seilschaften am Werk? Jansens späte Rache? Solche Verschwörungstheorien kursieren auch drei Jahre nach dem unfreiwilligen Abschied des einstigen Präsidenten auf dem Campus. Zu Wochenanfang machte dann auch noch ein Flugblatt an der Uni die Runde, das geneigt ist, erneut Stimmung gegen Jansens Nachfolgerin zu machen. „Sjurts und Schmolz unterstrichen, dass das oberste Ziel für die ZU die Re-Akkreditierung des Promotions- und Habilitationsrechtes ist“, steht darauf und zitiert eine Pressemitteilung der Uni von November 2015, als der neue Kanzler an der ZU seinen Dienst antrat. Im weiteren Text heißt es, dass das „nur mit einem langfristig soliden wirtschaftlichen Fundament erfolgreich zu leisten" sei.

Die Folge war allerdings ein Sparkurs, den die „3 Z“ als Gesellschafter – Zeppelin-Stiftung, ZF und Zeppelin GmbH – der Zeppelin-Universität verordnet haben. Mit dem Geld, das zur Verfügung stand, war wissenschaftliches Top-Personal kaum zu bekommen. Und seit Jansens Abschied verließen nach und nach mehr als ein Dutzend Professoren, darunter renommierte wie eben Dirk Baecker, die ZU. Dazu kam nach vielen Jahren eines autokratischen Führungsstils ein anstrengender Prozess, die Universität auch von innen heraus neu zu gestalten. Die Konsequenz: Was an Forschungsleistungen des Uni-Personals messbar ist, hat den Wissenschaftsrat offensichtlich nicht überzeugt.

Langfristiges Promotionsrecht für die ZU bleibt das Ziel

Wir haben der Uni-Spitze drei Fragen zur Bewertung der aktuellen Lage gestellt, hier die Antworten von Pressesprecher Rainer Böhme im Wortlaut: