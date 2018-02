Friedrichshafen/Garching Zeppelin-Konzern auf Einkaufs-Tour

Unternehmen erwirbt Baustellen-Verkehrs-Technik GmbH und die italienische Firma Nuova Ciba

Der Zeppelin Konzern, dessen Management-Holding Zeppelin GmbH in Friedrichshafen sitzt, hat zum 1. Januar 2018 zwei Firmen übernommen, wie das Unternehmen mitteilt. Mit dem Kauf der Baustellen-Verkehrs-Technik GmbH übernimmt Zeppelin 50 Mitarbeiter in seine Strategische Geschäftseinheit Rental und stärkt seine bundesweite Präsenz im Bereich Baustellen- und Verkehrssicherung.

Im Bereich Anlagenbau hat das Unternehmen die italienische Firma Nuova Ciba übernommen, um seine Kompetenzen als globaler Komplettanbieter von schlüsselfertigen Anlagen zur Herstellung von Gummimischungen auszubauen. Zeppelin übernimmt 40 Mitarbeiter in seine Geschäftseinheit Anlagenbau. Nuova Ciba ist auf den Bau von Anlagen zur Handhabung und Aufbereitung von Rohstoffen für die Herstellung von Gummimischungen spezialisiert. „Der Betriebserfolg im Segment Gummi- und Reifenindustrie steht und fällt mit der exakten Mischung der Rohstoffe und der zuverlässigen und hochgenauen Zuführung und Dosierung", freut sich Rochus Hofmann, Geschäftsführer beim Zeppelin Anlagenbau, über den Zukauf. Laut Mitteilung des Unternehmens ergänzten die Systeme von Nuova Ciba das Produktportfolio vom Zeppelin Anlagenbau ideal und stärkten die Marktposition im Bereich Gummi- und Reifenherstellung weiter.

Der Zukauf der Baustellen-Verkehrs-Technik GmbH ist für die Zeppelin Rental, eine Tochtergesellschaft der Zeppelin GmbH, wichtig für den Markt in Ostdeutschland. "Mit der Akquisition schließen wir eine Lücke in unserem Netz und bieten unseren Kunden Baustellen- und Verkehrssicherung nun auch in Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt“, so Arne Severin, Leiter der Strategischen Geschäftseinheit Rental und Vorsitzender Geschäftsführer der Zeppelin Rental GmbH. Damit sei ein wichtiger Schritt getan, die Aktivitäten bundesweit flächendeckend auszubauen. Zeppelin Rental verfügt über langjährige Erfahrung im Bereich Baustellen- und Verkehrssicherung. Die Baustellen-Verkehrs-Technik GmbH wird unter dem bekannten Namen als rechtlich eigenständiges Unternehmen zu einer Tochtergesellschaft der Zeppelin Rental GmbH.

Die Zeppelin-GmbH

Der weltweit an 190 Standorten aktive Zeppelin Konzern hat rund 7 700 Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von 2,36 Milliarden Euro. Der Zeppelin Konzern organisiert seine konzernweite Zusammenarbeit in einer Managementholding und sechs Strategischen Geschäftseinheiten. Die Zeppelin GmbH ist die Holding des Konzerns mit juristischem Sitz in Friedrichshafen und der Zentrale in Garching bei München.