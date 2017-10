Friedrichshafen Zeppelin-Apotheke steht zum Verkauf

Das 1903 erbaute Gebäude ist nicht denkmalgeschützt und soll den Besitzern 1,5 Millionen Euro bringen. Droht nun der nächste Abriss eines historisch bedeutsamen Gebäudes in Friedrichshafen?

Für viele Häfler ist die Zeppelin-Apotheke in der Eugenstraße 75, Ecke Riedleparkstraße das Gründerzeit-Juwel der Nordstadt schlechthin. Zumindest die Backsteinfassade erinnert noch an die Glanzzeiten der Nordstadt um 1900. Nun steht das 1903 erbaute Haus zum Verkauf im Internet. Der Preis: 1,5 Millionen Euro. Droht gleich dem Vorbild Hotel Schöllhorn oder Riedleparkstraße 9 nun der nächste Abriss eines historische bedeutsamen Gebäudes?

Fakt ist: Die Zeppelin-Apotheke, die von den jetzigen Eigentümern als Apotheke und Reformhaus betrieben wird, steht nicht unter Denkmalschutz. Wer den Blick von der Straße aus in den Hinterhof wagt, ahnt auch schon warum. Der Altbau ist bereits ein Flickwerk. 1988 gab es bereits Pläne für einen Anbau auf dem heutigen Parkplatz, die jedoch aus unklaren Gründen nie realisiert wurden. Laut der damaligen Baupläne, die im November 1988 von der Stadt Friedrichshafen genehmigt wurden, stammt aus dieser Zeit ein neues Treppenhaus samt Aufzug. „Das Gebäude wurde im Jahr 2012 vom Landesamt für Denkmalpflege überprüft", erklärt Baubürgermeister Stefan Köhler gegenüber dem SÜDKURIER. Damals sei allerdings keine Denkmaleigenschaft festgestellt worden.

Eine SÜDKURIER-Anfrage an das Landesdenkmalamt blieb bis Mittwochabend unbeantwortet. "Aus Sicht der Stadt handelt es sich bei dem Gebäude aber dennoch um eines der historisch erhaltenswerten Gebäuden, das trotz des fehlenden Denkmalschutzes einen gewissen Stellenwert für das Stadtbild hat", betont Baubürgermeister Köhler. Und genau da kommt wieder die Frage auf, die in der Vergangenheit in Friedrichshafen bereits mehrmals heiß diskutiert wurde: Wie geht die Stadt mit diesen wenigen Gebäuden, die nicht zum Opfer der Bombardierungen im Zweiten Weltkrieg geworden sind, um? Und welche Möglichkeiten hat sie dazu?

Bereits im Juli 2016 hatte Köhler vorgeschlagen, eine Liste mit historischen Gebäude der Stadt zu erstellen. Damals griff der Technische Ausschuss das Thema jedoch nicht auf. Nachdem die Fränkel AG in der Riedleparkstraße 9 ein Backsteingebäude zugunsten eines Neubaus abreißen ließ, entbrannte erneut eine Debatte. Seither ist die Stadtverwaltung ganz offensichtlich stark sensibilisiert und hat das Thema bereits in einer nicht-öffentlichen Sitzung des Technischen Ausschusses eingebracht. "Nachdem wir ebenfalls von den Verkaufsabsichten der Eigentümer erfahren haben, haben wir eine erneute Prüfung auf Denkmalwürdigkeit beim Landesamt für Denkmalpflege vorgeschlagen", erklärt Köhler. Diese Überprüfung werde voraussichtlich noch im Oktober erfolgen.

Auch weitere bisher nicht denkmalgeschützte Gebäude in Sanierungsgebieten sollen auf Wunsch der Häfler Stadtverwaltung fachlich bewertet werden. Wenn das Landesdenkmalamt seine Meinung bei einer erneuten Überprüfung nicht ändert, bleibt der Stadt nur die Möglichkeit, mitzubieten (siehe Erklärtext). Der Eigentümer war für den SÜDKURIER nicht erreichbar, schreibt aber im Internet explizit, dass das Haus "für Bauträger geeignet" sei – und "gegen Gebot" verkauft wird.

Denkmalschutz: Chancen und Risiken

