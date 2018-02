Friedrichshafen Zahl der Organspenden weiter rückläufig: Ein Patient erzählt, was es heißt, auf eine Spenderniere zu warten

Die Zahl der Organspenden sind weiter rückläufig. Ein Organspendeausweis könnte für Klarheit sorgen und kann Leben retten, doch viele scheuen sich vor diesem Schritt. Was es heißt, auf ein Spenderorgan zu warten, zeigt sich bei Menschen wie Wolfgang A.. Der 60-Jährige aus dem Bodenseekreis hat schon mit 28 Jahren eine Spenderniere erhalten, jetzt wartet er auf eine weitere Niere eines Spenders.

Im vergangenen Jahr hat sich die Zahl der Organspender erneut rückläufig entwickelt. Mit 797 gab es bundesweit 60 weniger als im Jahr zuvor. "Jedes Spenderorgan – ob Niere, Herz, Lunge oder Leber – bedeutet für einen schwer kranken Patienten auf der Warteliste eine neue Lebenschance", erklärt Dr. Axel Rahmel, Medizinscher Vorstand der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO).

Im Klinikum Friedrichshafen ist im vergangenen Jahr ein Mensch verstorben, der die Voraussetzungen für eine Organspende erfüllte. Drei Empfänger erhielten Organe von ihm. 2016 waren es zwei Organspender für vier Empfänger. Laut DSO sind die Gründe für den Rückgang sehr vielschichtig. So sollten die Ärzte auf den Intensivstationen mögliche Spender erkennen und die Koordinierungsstelle informieren. Auf der anderen Seite steht der 60-jährige Wolfgang A.. Er lebt im Bodenseekreis und gehört zu den 1144 Menschen, die in Baden-Württemberg auf der Warteliste für eine Organtransplantation stehen (Stand Jahresende 2017, Eurotransplant).

Der Mann, der lieber anonym bleiben möchte, weiß bereits, wie das Leben mit einem gespendeten Organ aussieht – seine erste Spenderniere hat er bereits mit 28 Jahren erhalten. Nun gehört er wieder zu den Patienten, die drei Mal pro Woche zur Dialyse müssen. Auch Blutwäsche genannt, übernimmt sie die Reinigungsfunktion der Nieren. "Inklusive An- und Abfahrt in die Dialysepraxis muss ich mit mehr als sechs Stunden Zeitaufwand rechnen", berichtet Wolfgang A.. Zu den beruflichen Einschränkungen kommen die privaten. So sei eine Urlaubsreise nicht leicht zu organisieren. "Ohne Dialyse besteht das Risiko der Vergiftung, gefolgt von einem Herzstillstand." Die gute Nachricht: Dank der Dialyse können Nierenkranke in der Regel die oft jahrelange Wartezeit überbrücken, bis ein passendes Organ für eine Nierentransplantation zur Verfügung steht. Im Fall von Wolfgang A. sind es aktuell sieben Jahre. Mit seiner ersten Spenderniere konnte er 23 Jahre lang ein weitgehend normales Leben führen. "Für die damaligen Verhältnisse war das eine lange Zeit", berichtet er. Ist es doch so, dass der Körper trotz Medikamenten nicht aufhört, gegen das fremde Organ zu arbeiten. "Ich habe mich immer bemüht, die gespendete Niere, allein schon aus einem Verantwortungsgefühl gegenüber dem Verstorbenen, möglichst gut zu behandeln", so Wolfgang A.. Er habe weder geraucht noch Alkohol getrunken und ein bewusst gesundes Leben geführt. Gern hätte er sich bei der Familie des Verstorbenen bedankt. Aber aus gutem Grund bleiben Spender und Empfänger anonym.

Im Bekanntenkreis von Wolfgang A. besitzen mittlerweile alle einen Organspendeausweis. "Jeder kann zu jeder Zeit selbst in die Situation kommen, auf ein Spenderorgan angewiesen zu sein." Aus eigner Erfahrung weiß er, dass die Spenderniere sein Leben nicht nur verlängert hat. "Sie hat mir auch wieder Lebensqualität in jeder Hinsicht geschenkt." Nun hofft er, dass er nochmals das Glück hat, ein passendes Spenderorgan zu bekommen.

Organspendeausweis Wer sein Ja zur Organspende in einem Organspendeausweis festhält, schafft Klarheit und erspart seinen Angehörigen unter Umständen eine große Belastung. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung bietet Organspendeausweise in analoger und digitaler Form. Außerdem sind sie kostenlos in vielen Arztpraxen und Apotheken erhältlich. Ausgehändigt werden sie auch von Krankenkassen und Krankenversicherungen sowie von Pass- und Meldeämtern. http://www.organspende-info.de



Ablauf einer Organspende