Friedrichshafen ZF trennt sich von Entwicklungsleiter Harald Naunheimer - Aufsichtsratschef Behr legt Amt vorzeitig nieder

Der Autozulieferer ZF trennt sich von Harald Naunheimer, Leiter der Abteilung Zentrale Forschung und Entwicklung. Ein Nachfolger sei bereits gefunden, teilt ZF mit. Am Mittwochabend wurde zudem bekannt, dass Aufsichtsratschef Giorgio Behr sein Amt noch vor der Neuwahl im Frühjahr 2018 niederlegt. Die Personalien bestätigen, dass es bei ZF derzeit hinter den Kulissen rumort.

Was ist nur bei ZF los? Jahrelang wirtschaftete das schwäbische Unternehmen ruhig, solide und harmonisch vor sich hin. Selbst nach der Übernahme des amerikanischen Konkurrenten TRW, durch die sich ZF zum fünftgrößten Automobilzulieferer weltweit aufschwang, gab es kaum Störgeräusche. Die Umsätze wuchsen, die Schulden wurden verringert und man sprach viel über neue Technologien wie das autonome Fahren oder die Elektromobilität.

Seit einigen Monaten scheint beim Automobilzulieferer aber der Wurm drin zu sein. Zunächst drückten Streitigkeiten zwischen dem Management und der Zeppelin-Stiftung, der das Unternehmen mehrheitlich gehört, auf die Stimmung. Sogar über einen Abschied von ZF-Chef Stefan Sommer wurde nach einem Streit mit Friedrichshafens Oberbürgermeister Andreas Brand, gleichzeitig Vorsitzender der Zeppelin-Stiftung, spekuliert. Nun schafft das Unternehmen – offenbar unter dem Eindruck dieses Konflikts um die grunsätzliche strategische Ausrichtung – Fakten. Am Mittwochvormittag erfuhr der SÜDKURIER aus Unternehmenskreisen, dass Entwicklungschef Harald Naunheimer fristlos gekündigt wurde. Das Unternehmen bestätigte die Trennung zum heutigen 30. November. Ein Nachfolger sei bereits gefunden und werde kommende Woche vorgestellt. Weitere Details zu den Umständen und Gründen der Trennung wollte das Unternehmen nicht kommentieren.

Am Abend folgte dann ein weiterer Paukenschlag: Auch Aufsichtsratschef Giorgio Behr verlässt das Unternehmen. „Nach reiflicher Überlegung habe ich jetzt entschieden, mein Amt noch vor der Neuwahl im Frühjahr 2018 mit einer Frist von vier Wochen niederzulegen", schrieb er in einer Nachricht im konzerneigenen Intranet. Die Entscheidung sei Behr nicht leicht gefallen. Sie reflektiere seinen Wunsch, Veränderungen nicht im Wege zu stehen. Zwar wäre der mittlerweile 69-jährige Behr ohnehin im Frühjahr zurückgetreten. Trotzdem wirft sein plötzlicher Abschied viele Fragen auf. Sie passt in das Gesamtbild, das ZF derzeit in der Öffentlichkeit abgibt. Offenbar rumort es kräfig hinter den Kulissen.

Der Schweizer Giorgio Behr ist seit 2008 Chef des ZF-Aufsichtsrats. Mit einem Vermögen von über 400 Millionen Franken zählt er zu den einflussreichsten Schweizer Unternehmern. Bis 2005 war der Vater von vier Söhnen BWL-Professor an der Uni St. Gallen. Der promovierte Maschinenbauingenieur Harald Naunheimer trat 2009 die Nachfolge von Peter Köpf als Leiter der Abteilung Zentrale Forschung und Entwicklung an. Zuvor hatte er bereits seit 2001 für ZF mit dem Schwerpunkt Getriebe gearbeitet.

Streit über strategische Ausrichtung

Zuletzt hatte sich Naunheimer in einem Interview noch sehr positiv über seinen Arbeitgeber geäußert. "Als einer der weltweit größten Automobilzulieferer mit mehr als 100-jähriger Geschichte haben wir eine extrem tiefe Marktkenntnis, einen sehr breiten Kunden- und Lieferantenzugang und wissen, wie man neue Technologien auch in großen Stückzahlen weltweit einführt, vermarktet und produziert", hatte er noch im September auf der Automobilmesse IAA in Frankfurt gesagt.

Behr hatte zuletzt große Zukäufe in Aussicht gestellt. "Wir sind heute in der Lage zuzukaufen und könnten uns auch wieder etwas Größeres leisten – sowohl finanziell als auch bei der Integrationskraft", sagte er. Allerdings deutete er auch an, dass über den Wachstumskurs Uneinigkeit bestehe. Es gebe zwei Denkweisen. Eine Fraktion, zu der Stefan Sommer zählt, will durch Zukäufe weiter wachsen. Die andere Fraktion, an deren Spitze Andreas Brand steht, setzt eher auf Schuldenabbau und die Auszahlung von hohen Dividenden an die Zeppelin-Stifung.

Trotz der aktuellen Unruhe müsse man sich aber keine großen Sorgen um ZF machen, erklärt ein Brancheninsider. ZF sei strategisch auf dem richtigen Weg und die Integration des Zukaufs TRW verlaufe geräuschlos. "Ein großer Konzern wie ZF hat immer kluge Köpfe in der zweiten Reihe, die solche Abgänge kompensieren können", sagte er zur Naunheimer-Entlassung.