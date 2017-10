Friedrichshafen ZF ehrt 184 Jubilare am Standort Friedrichshafen

ZF ehrt 184 Jubilare am Standort Friedrichshafen

Unternehmen dankt Mitarbeitern für langjährige Betriebszughörigkeit, deren Erfahrung entscheidend zum Erfolg beitrage.

Mit einer Jubilarfeier hat die ZF Friedrichshafen AG am Freitagabend 184 Mitarbeitern für deren langjährige Betriebszugehörigkeit gedankt. Laut Mitteilung aus dem Unternehmen sind 131 von ihnen seit 25 Jahren bei ZF beschäftigt, 51 seit 40 Jahren, zwei Mitarbeiter sogar schon ein halbes Jahrhundert. Mehr als 100 der diesjährigen Jubilare waren der Einladung zur Feier gefolgt und ins Kasino des Friedrichshafener ZF-Werks 1 gekommen. Hermann Sauter, Personalleiter der ZF-Division Nutzfahrzeugtechnik sowie des Standorts Friedrichshafen, lobte alle Jubilare für ihre vieljährige Treue: "Ihre Erfahrung ist ein entscheidender Beitrag für unseren Erfolg."

„Hervorheben möchte ich die beiden Jubilare mit schon 50 Jahren Zugehörigkeit“, sagte der Personalleiter. Eine so lange Beschäftigungszeit im selben Unternehmen sei ungewöhnlich, werde aber mit steigendem Renteneintrittsalter künftig häufiger vorkommen. „Viele von Ihnen haben hier bereits Ihre Ausbildung gemacht und werden mit einer hohen Wahrscheinlichkeit die 50 Jahre Betriebszugehörigkeit erreichen“, sagte Sauter. Er wertete die insgesamt 5415 ZF-Berufsjahre der Jubilare als hohes Maß an Loyalität und Vertrauen. Ähnlich äußerte sich der Betriebsratsvorsitzende Achim Dietrich, der den Jubilaren herzlich dankte. „Mit eurem langjährigen Einsatz habt ihr die über 100-jährige Erfolgsgeschichte unseres Unternehmens mitgeschrieben“, sagte er. Dietrich: „Warum ist ZF erfolgreicher als andere Unternehmen? Was macht den Unterschied? Ihr macht den Unterschied!“

Zum Arbeitsbeginn der 40-Jahr-Jubilare 1977 machte ZF gerade einmal 1,9 Milliarden DM (rund 970 Millionen Euro) Umsatz; zum Start der 25-Jahr-Jubilare 1992 waren es immerhin schon 5,9 Milliarden DM (etwa 3 Milliarden Euro). Zum Vergleich: Heute setzt ZF weltweit über 35 Milliarden Euro um. Auf dieses Tempo ging auch Jubilar Robert Ajhmajer ein, der seine bisher 25 Jahre bei ZF mit einer Zugfahrt verglich – mit einem Zwischenhalt zum Jubiläum und einem Unternehmen, das „in der Umbruchphase in der Automobilindustrie Fahrt aufgenommen hat zu weiteren Innovationen“.

Musikalisch gerahmt wurde die Jubilarfeier vom ZF-Werksorchester – 1937 gegründet feiert dieser derzeit selbst Jubiläum. Weiterer musikalischer Höhepunkt war der Auftritt des Acapella-Sextetts F.I.T.A., das Klassiker der Gospel-, Soul- und Popmusik vortrug.