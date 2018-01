Friedrichshafen ZF-Mitarbeiter erhalten Prämie

Wie hoch sie genau ausfällt, soll im März bekannt gegeben werden: Während einer ZF-Betriebsversammlung kündigte der Betriebsratsvorsitzende Achim Dietrich am Donnerstag jedoch bereits an, dass die Erfolgsbeteiligung höher als im vergangenen Jahr ausfallen werde.

Rund 3500 ZF-Mitarbeiter haben nach Betriebsratsangaben am Donnerstagmorgen an einer Betriebsversammlung in der Messehalle A2 teilgenommen. Achim Dietrich, Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats, kündigte an, dass sich die ZF-Mitarbeiter auf eine höhere Erfolgsbeteiligung als im vergangenen Jahr freuen dürfen, weil die Geschäfte an allen deutschen Standorten sehr gut laufen. "2017 waren mit dem Aprilgehalt 1100 Euro ausgezahlt worden, zusätzlich 15 Euro pro Betriebszugehörigkeitsjahr", heißt es in der Mitteilung des Betriebsrates weiter. Wie hoch die Erfolgsbeteiligung in diesem Jahr ausfällt, werde im März bekannt gegeben.

Dietrich teilte während der Betriebsversammlung außerdem mit, dass es seit Jahresbeginn eine Änderung im Schichtsystem gibt. Im sogenannten Vier-Gruppen-Modell sei das Ende der Nachtschicht von 6 auf 5 Uhr vorverlegt worden. Mit dieser Korrektur komme das Unternehmen einem Wunsch der Mitarbeiter nach, der sich in der Testphase ergeben hatte. Für den Standort Friedrichshafen forderte Dietrich weitere Investitionen. Er begrüße die Baufortschritte des neuen Prüfzentrums und sehe darin ein wichtiges Signal für den Standort am Bodensee, der „in Konkurrenz zu anderen Entwicklungscentern in der Welt steht“. Als Mitglied der Verhandlungskommission äußerte sich der ZF-Betriebsratsvorsitzende auch zum Stand der Tarifrunde: „Ich gehe davon aus, dass die Arbeitgeber Interesse an einer schnellen Lösung haben, da die Auftragsbücher der Unternehmen prall gefüllt sind.“