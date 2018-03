Friedrichshafen ZF-Dividende: 197 036 000 Euro für die Zeppelin-Stiftung

ZF-Chef Wolf-Henning Scheider stellt die Bilanz der ZF Friedrichshafen AG vor – die Ausschüttung erhöht sich in diesem Jahr um das Vierfache.

Die Zahlen sind gut, die der neue ZF-Vorstandsvorsitzende Wolf-Henning Scheider am Donnerstag präsentierte. Einen Rekordumsatz von 36,4 Milliarden Euro erwirtschaftete das Unternehmen: Ein Erfolg, an dem er selbst nicht mitgewirkt habe, so Scheider, der erst vor sechs Wochen sein Amt als ZF-Chef antrat. Für die Zeppelin-Stiftung und damit auch für die Stadt Friedrichshafen bedeutet dieser Erfolg einen wahren Geldsegen. Denn vom Gewinn nach Steuern, den die ZF erwirtschaftet (2017 waren das 1 167 Millionen Euro) bekommt die Stiftung neuerdings 18 Prozent ausgeschüttet. Das hatte der Gemeinderat im Oktober 2017 entschieden. Insgesamt fließen also bis gut 197 Millionen Euro an die Stiftung – ein sattes Plus, hatte die ZF bisher doch immer "nur" 50 Millionen Euro zahlen müssen, egal, wie hoch ihr Gewinn war. Rund die Hälfte dieser Summe – also etwa 100 Millionen Euro – will die Zeppelin-Stiftung an die gemeinnützige Ferdinand gGmbH überweisen, in der Oberbürgermeister Andreas Brand für schlechten Zeiten Mittel parken will, wie er im Dezember gegenüber der Presse erläuterte. In zehn Jahren will Brand bis zu einer Milliarde gespart haben. Geht es in diesem Takt weiter, könnte dieses Ziel schon schneller erreicht sein. Denn auch die Zeppelin GmbH und die Luftschiffbau Zeppelin GmbH zahlen 18 Prozent ihrer Dividende an die Stiftung. Deren Bilanzzahlen stehen allerdings noch aus.

Seit seinem Amtsantritt war die Bilanz-Pressekonferenz der erste öffentliche Auftritt des neuen ZF-Chefs Wolf-Henning Scheider, der immer wieder betonte, dass das Unternehmen ZF für die Herausforderungen der Zukunft gut aufgestellt sei. "Wir entwickeln Bestehendes weiter und beschreiten gleichzeitig neue Felder mit viel Erfindergeist", sagte Scheider. Die fortschreitende Automatisierung und die elektrische Mobilität seien die Themen der Zukunft. Auch zu Häfler Themen äußerte sich der neue ZF-Vorstandsvorsitzende:

Zusammenarbeit mit dem Aufsichtsrat: Scheider bezeichnete die Zusammenarbeit mit den Gremien als konstruktiv und offen. "Ich habe bisher nur gespürt, dass der Vorstand dieses Unternehmens alle Freiheiten hat, um sich kraftvoll weiter zu entwickeln." Sein Vorgänger Stefan Sommer, musste im Dezember im Streit mit Friedrichshafens OB Andreas Brand zurücktreten. Dazu wollte sich Scheider nicht äußern. „Ich kann über die Vergangenheit nicht reden“, sagte er. „Ich war nicht dabei. Ich schaue nach vorn", so der 55-Jährige. Sicherheit der geplanten Teststrecke für autonomes Fahren: Erst am Montag hatte der Häfler Gemeinderat zugestimmt, dass in der Innenstadt eine knapp sechs Kilometer lange Teststrecke für selbstfahrende Autos eingerichtet wird. Kurz nach dieser Entscheidung wurde bekannt, dass in den USA eine Frau von einem Roboterwagen von Uber auf einer Testfahrt erfasst worden war und an ihren Verletzungen starb. Auf die Frage, wie ZF sicherstellen wolle, dass ein ähnlicher Unfall nicht auch in Friedrichshafen passieren könne, antwortete Scheider: "Bei unseren Testfahrzeugen wird immer ein Fahrer mit dabei sein, der jederzeit auf die Bremse treten kann." Er stellte aber auch klar, dass ein Unfall wie der in den USA passieren könne. "Jede Maschine macht einmal einen Fehler und dieser Fehler passierte jetzt. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass 90 Prozent aller Unfälle im Verkehr durch Fahrfehler sind. Deswegen geht es darum, mit dem automatisierten Fahren genau diese Fehler zu vermeiden", erläuterte Scheider. Entscheidend für die Zukunft sei, dass die Menschen das automatisierte Fahren künftig akzeptierten. Zukunft der Arbeit: Scheider betonte, dass er künftig die projektbezogene Zusammenarbeit innerhalb des Konzerns forcieren wolle. Häufiger als bisher sollen Teams zusammenarbeiten, die aus verschiedenen Bereichen der ZF kommen, um gemeinsam neue Projekte umzusetzen. Als Beispiel führte er eine Projektgruppe an, die einen vollautomatisierten Traktor entwickelte. "So entstehen Teams mit hoher Kompetenz, die bereichsübergreifend und schnell sind. Und sie sind besser in der Lage, sich auf die schnell wechselnden Anforderungen in neuen Technologiefeldern einzustellen", berichtete der ZF-Chef. Genau diese Arbeitsweise sei für ihn zukunftsweisend und ermögliche die Entstehung von konzerninternen Startups. Standort Friedrichshafen: Zum ZF-Standort Friedrichshafen gefragt, antwortete Scheider, dass das Forschungs- und Entwicklungszentrum (FEZ) von besonderer Wichtigkeit für das Unternehmen sei und weiter expandiere. Insgesamt habe der Standort ein hohes Maß an Kompetenz.