Wirtschaft ZF-Chef Stefan Sommer tritt zurück - Finanzchef Konstantin Sauer übernimmt

Nach dem verlorenen Machtkampf mit Friedrichshafens Oberbürgermeister Andreas Brand tritt ZF-Chef Stefan Sommer zurück. Übergangsweise führt Finanzvorstand Konstantin Sauer den Automobilzulieferer.

Stefan Sommer ist nicht mehr Chef von ZF Friedrichshafen. "Der Aufsichtsratsvorsitzende der ZF Friedrichshafen AG, Franz-Josef Paefgen, und der Vorstandsvorsitzende Stefan Sommer sind übereingekommen, die Zusammenarbeit zu beenden", teilt das Unternehmen mit. Bis zur Berufung eines Nachfolgers für Sommer übernimmt sein Stellvertreter, Finanzvorstand Konstantin Sauer (58 Jahre), interimsweise auch die Aufgaben des Vorstandsvorsitzenden.

„Wir danken Dr. Sommer für seine langjährige erfolgreiche Tätigkeit für das Unternehmen. In seinen gut fünf Jahren an der Spitze des ZF-Konzerns hat er das Unternehmen tatkräftig weiterentwickelt“, wird der ZF-Aufsichtsratsvorsitzende Franz-Josef Paefgen in der Mitteilung zitiert.

Streit über die Strategie

Dem Abschied war ein monatelanger Streit mit Friedrichshafens Oberbürgermeister Andreas Brand, gleichzeitig Vorsitzender der Zeppelin-Stiftung vorangegangen. Sommer hatte sich öffentlich über die Einmischung von Lokalpolitikern in das operative Geschäft beschwert. Brand wiederum war das Tempo, das Sommer bei seinem Modernisierungskurs vorlegte, zu schnell. Der OB lehnte es ab, nach der TRW-Übernahme Geld in weitere teure Zukäufe zu stecken.