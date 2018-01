Friedrichshafen ZF-Betriebsratchef Achim Dietrich zu gescheiterter Tarifrunde: "Die Chance wurde vertan"

Nach den gescheiterten Verhandlungen der Tarifparteien der Metall- und Elektroindustrie könnten nun 24-Stunden-Streiks bevorstehen

Wie lief die Verhandlungsrunde am Mittwoch in Böblingen? Sie waren ja selbst dabei?

Wir waren ziemlich erstaunt über den Verlauf. In den Verhandlungen zuvor hatten wir bereits Annäherungen erreicht und die Gespräche mit den Arbeitgebern verliefen sehr gut. Einige Texte zu den strittigen Punkten hatten wir bereits gemeinsam besprochen und verabschiedet. Doch dann kam am Mittwoch die Rolle rückwärts der Arbeitgeber. Die haben uns gesagt, dass sie das alles nicht akzeptieren werden. Zudem haben die Arbeitgeber bestritten, dass wir bereits Einigung in gewissen Punkten erzielt hatten. Das habe ich so noch nie erlebt, das war wirklich eine neue Erfahrung.

Könnten Sie zu diesem Punkt ins Detail gehen? Wo gab es schon Annäherungen, was wurde zurückgenommen?

Wir hatten bereits einige Übereinstimmungen erzielt beim Thema kurze Vollzeit und dem Anspruch der Beschäftigten auf Rückkehr in die Vollzeit. Auch bei der Frage der Quoten für das Arbeitszeitvolumen nach unten und nach oben sind wir den Arbeitgebern entgegen gekommen. Das betrifft etwa die Frage der Frage der 40-Stunden-Verträge, was die Arbeitgeber ja gefordert haben. Was die strittige Frage einer Bezuschussung zu einer vorübergehenden Teilzeit betrifft, hatten wir einen Vorschlag gemacht, der auf Arbeitgeberseite auch positiv aufgenommen worden war. So haben wir es zumindest gesehen.

Und nun wurden alle Einigungen wieder zurückgenommen?

Ja. Es wurde arbeitgeberseits sogar argumentiert, dass es bisher nur um Verständnisfragen gegangen sei, nicht um Verhandlungen. Bei einem solchen Vorgehen geht natürlich das Vertrauen verloren. Aus unserer Sicht liegt das daran, dass die Verhandlungsführer von Südwestmetall auf der Arbeitgeberseite ihre Positionen nicht durchgesetzt bekommen haben.

Die IG Metall fordert eine Lohnerhöhung von sechs Prozent. Wie ist da der Stand der Verhandlungen?

Auch bei diesem zentralen Punkt sind wir keinen Schritt weiter gekommen. Es wäre wohl schwierig geworden, am Wochenende zu einer vernünftigen Zahl zu kommen. Jetzt sind wir aber an einem Punkt angekommen, bei dem wir im Prinzip wieder bei Null anfangen.

Wie soll es jetzt weitergehen?

Wir werden in der Tarifkommission in aller Ruhe bewerten, wie wir die Tarifrunde weiter angehen. Wir werden auch überlegen, welche Schritte jetzt die Richtigen sind.

Was haben Sie sich erhofft?

Ich hatte tatsächlich die Hoffnung, dass wir zu einer gemeinsamen Lösung finden. Sicher ist das natürlich nie in diesen Verhandlungen, dass man am Ende zu einem Kompromiss und zu einem guten Ergebnis kommt. Aber ich hatte gehofft, dass die Chancen darauf gewahrt bleiben, weil wir eigentlich noch am Wochenende weiter verhandeln wollten. Aber das wurde gestrichen. Ich habe dafür wenig Verständnis, dass man die Chance auf eine Befriedung und einen guten Kompromiss nicht genutzt hat. In den Betrieben herrscht Hochkonjunktur und eine gute Auftragslage. Sich in dieser Situation einfach aus den Verhandlungen zu verabschieden – und nichts unversucht zu lassen, was doch noch zu einer Lösung führen könnte – dafür habe ich kein Verständnis.

Hatten Sie denn das Gefühl, dass es seitens der Arbeitgeber eine Bereitschaft gab, Ihnen entgegen zu kommen?

Ich habe keinerlei Bereitschaft mehr verspürt. Das war in den Expertenrunden anders. Aber in der Verhandlung gab es diese nicht mehr.

Das bedeutet, dass schon in der nächsten Woche 24-Stunden-Streiks, auch bei uns in Friedrichshafen, kommen könnten?

Das ist gut möglich. Aber wir müssen uns überlegen, ob wir in dieser Situation, in der man mit uns auf diese Weise umspringt, andere Maßnahmen zu ergreifen, um die Arbeitgeber wieder an den Tisch zu bringen.

Zur Person

Achim Dietrich wurde 1968 in Weingarten geboren. Nach seinem High-School-Abschluss (USA) und dem technischen Fachabitur absolvierte er eine Ausbildung zum Industriemechaniker bei ZF in Friedrichshafen. Seit 20 Jahren gehört er dem Betriebsrat der ZF in Friedrichshafen an, dessen Vorsitz er im Jahr 2012 übernahm. Neben seiner Tätigkeit als Arbeitnehmervertreter nimmt er verschiedene ehrenamtliche Funktionen im gewerkschaftlichen Bereich wahr. Er sitzt als Gewerkschaftsvertreter der IG Metall bei den Tarifverhandlungen mit am Tisch.

Die IG Metall fordert neben sechs Prozent mehr Lohn die zeitweise Inanspruchnahme einer 28-Stunden Woche sowie einen Zuschuss für Beschäftigte, die reduzieren wollen. Bis zu 200 Euro im Monat sollen Beschäftigte, die Kinder unter 14 Jahren im Haushalt betreuen oder Familienangehörige pflegen, erhalten, wenn sie ihre Arbeitszeit reduzieren.