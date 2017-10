Beim 4. Jazz & More Festival in Friedrichshafen betört die südkoreanische Pianistin mit deutschen Pass die Freunde schöner Melodien. Das klassische Jazzpublikum begegnet ihrem Konzert eher skeptisch.

Die Latte liegt hoch für Pianisten, die ein Crossover zwischen klassischer Musik und Jazz anstreben. Man kann an Brad Mehldau und sein Album "Elegiac Cycle“ denken, macht beim melodieverliebten Norweger Ketil Björnstad indes schon leichte Abstriche, weil bei ihm die beschauliche Melancholie der Romantik den Jazz dominiert.

Und Younee, die junge Südkoreanerin? Sie spielt Klavier, seitdem sie drei Jahre alt ist, schloss ihr Studium in Seoul als Konzertpianistin ab und lebt seit sechs Jahren in Franken. Als ausgesprochene Crossover-Musikerin, die im Jazz ebenso zu Hause ist wie in der Klassik, wird man sich nicht bezeichnen können. Ihre Stücke gehen aus Improvisationen hervor, aber was sie beim Jazz & More Festival im Casino dann an Improvisationen zeigt, wenn sie diese Stücke aufführt, fehlt der Funke des Unvorhersehbaren. Vollends über die Stränge zu schlagen, aus abgezirkelten Motivstrukturen auszubrechen, ist ihre Sache (noch) nicht. Das kann man bedauern – oder sich andererseits an der Eingängigkeit ihrer Musik freuen, die bis hin zu sehr emotionalen Pop-Balladen reicht. Ihre Lieder „We belong“, Hello hello“ und This is about you“ treiben die Ohrenschmeichelei zwar schon sehr weit – aber wie man vollendete Melodien schreibt, das weiß sie zweifelsohne. Zudem hat sie einen Schuss Soul in der Stimme, die stark auf den Tonfall der Ergriffenheit setzt. Da sie ausgesprochen attraktiv ist, zugleich artig und schüchtern in ihren Ansagen bleibt, mag so manches Männerherz im Publikum höher schlagen lassen. Wird Younee am Klavier bald das sein, was vor 20 Jahren die Thailänderin Vanessa Mae an der Violine war? Zur baldigen Unterschrift bei einem großen Label scheint Younee nichts zu fehlen. Auch nicht das Spiel mit der Schönheit.

Dass sie auf mehr als nur auf drei zählen kann, zeigt auch ihr irrsinnig präzises Spiel, das sie als Konzertpianistin auszeichnet. Und natürlich ist die Klassik ein zentraler Ausgangspunkt ihres Repertoires. Bachs „Fünfte“ verjazzt sie ähnlich, wie Jacques Loussier in den Sechzigern Johann Sebastian Bach anging. Um Motive von Rachmaninov und Mussorgsky zu verarbeiten, nutzt sie die Mittel von Blues, Boogie und Stride-Piano. Grundsätzlich „rollt“ ihr Spiel, immer wieder „rockt“ es, aber Bebop-Irritationen oder ein Tasten, das bei der improvisierenden Suche nach einem neuen Weg dazugehört, kommen nicht vor. Auch die gelösten Freiflüge, mit denen Keith Jarrett seit seinem „Köln Concert“ Schule machte, haben es ihr angetan – das zeigt gleich einleitend ihr Stück „Ausflug“. Eine fröhliche Phantasie, in der sie sich beim Komponieren ausmalte, „mit dem Fahrrad in den Wald zu fahren. Aber in Wirklichkeit kann ich gar nicht Fahrrad fahren.“ Da hat sie die Lacher auf ihrer Seite. Wirklich originell ist aber der Ursprung des Stücks „The Moment“: ein Hexenschuss nämlich, der Younee auf offener Straße in den Rücken fuhr. „Da spürte ich zwei unharmonische Akkorde im Körper“, sagt sie – Akkorde, die in „The Moment“ einflossen. Younee hat Musik eben nicht nur im Blut, sondern auch in den Bandscheiben.