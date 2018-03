vor 5 Stunden Corinna Raupach Friedrichshafen Workshop vermittelt Tipps gegen Vorurteile und populistische Parolen

Ein Trainingskurs hat Ehrenamtlichen, die sich in der Flüchtlings- und Migrationsarbeit engagieren, aufgezeigt, wie sie sich in Gesprächen verbal gegen rechtsgerichtete Parolen wehren können. Der Workshop ist vom Amt für Migration zusammen mit der Landeszentrale für politische Bildung in Friedrichshafen angeboten worden.