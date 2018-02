Friedrichshafen/Immenstaad Wohin nach der Grundschule? Eltern vor der Qual der Wahl

Die Tage der Grundschulempfehlungen kommen näher. Bei der Entscheidung, auf welche weiterführende Schule das Kind gehen soll, halten sich die meisten Eltern in Friedrichshafen an die Meinung der Lehrer. Weil das Schulsystem immer vielfältiger wird, gibt es vermehrt Beratungsangebote in und außerhalb der Grundschulen

Mit dem Frühjahr rückt die Entscheidung in etlichen Familien immer näher: Gymnasium, Realschule, Hauptschule oder doch Gesamtschule? Eltern von 516 Häfler Viertklässlern (Stand Schulstatistik der Stadt Oktober 2017) halten dieser Tage die Grundschulempfehlung in den Händen. Sie zeigt, welche Schulform das Kind nach Meinung der Lehrer besuchen soll. Bei der Entscheidung halten sich viele Eltern an die Wünsche ihres Kindes. Das beobachtet zumindest Hermann Dollak, Schulleiter des Häfler Graf-Zeppelin-Gymnasiums (GZG). "Eltern sollten sich vermehrt ihrer Verantwortung bewusst sein", sagt Dollak. Die Wahl der Schulart solle unter mehreren Aspekten getroffen werden. Zum einen sei die Empfehlung der Grundschule hilfreich: "Wir haben die Erfahrung gemacht, dass man sich auf die Meinung der Grundschullehrer verlassen kann", sagt Dollak. Zum anderen spiele auch das familiäre Umfeld eine wichtige Rolle. "Letzten Endes liegt die Entscheidung bei den Eltern. Sie sollten auch keine Scheu davor haben, ihr Kind gegen eine Empfehlung für das Gymnasium auf eine andere Schule zu schicken. Das muss gut überlegt sein", betont Dollak.

Wie die Häfler Zahlen zeigen, wechselten in den vergangenen Jahren stets etwa 500 Viertklässler (2017: 501, 2016: 527, 2015: 511) auf eine weiterführende Schule. "Auffällig ist die Schwankung bei den Gymnasien, welche 2017 bei einem sehr guten Höchstwert von 35 Prozent (2016: 30 Prozent, 2015: 26 Prozent) lag", sagt Andrea Kreuzer, Pressesprecherin der Stadt Friedrichshafen. Diesen Trend bestätigt auch Hermann Dollak: "Das Gymnasium ist einfach die beliebteste Schulform."

Um den Eltern alle Möglichkeiten offenzulassen, beginnt die Beratung nicht erst in der vierten, sondern bereits in der ersten Klasse. Tilo Weisner, Rektor der Grundschule Kluftern, erklärt, dass sich das Informationsangebot für Eltern mittlerweile stark vergrößert hat. Sind die Schüler in der vierten Klasse, beginnt die heiße Phase. "Von der Grundschule selbst gibt es eine Infoveranstaltung, außerdem einen externen Termin für ganz Friedrichshafen, an dem alle verschiedenen Schularten vorgestellt werden", sagt Weisner. Daneben findet an jeder Grundschule zum Jahresanfang ein Eltern-Lehrer-Gespräch statt, bei dem der Klassenlehrer seine Empfehlung ausspricht. "Hier wird auch geklärt, ob die Eltern ein weiteres besonderes Beratungsgespräch mit einem externen Experten in Anspruch nehmen wollen. Kommt ein solches zweites Gespräch zustande, können sich die Eltern außerdem entscheiden, ob ihr Kind einen Test machen soll, der zeigt, für welche Schulform es geeignet ist", sagt Weisner. Doch diese zweiten Termine werden seiner Erfahrung nach nicht oft wahrgenommen. "Die Eltern sind schlichtweg überfordert mit dem riesigen Angebot, das unser Schulsystem mit sich bringt. Die vielen verschiedenen Schulformen, die es gibt, verunsichern die Eltern. Auch die Grundschule kann sich gar nicht mehr differenziert entscheiden, sondern nur noch Vermutungen äußern", gesteht Weisner.

Eltern, die sich für ein externes Beratungsgespräch entscheiden, bekommen die neutrale Meinung eines ausgebildeten Experten zu hören. "Meine Aufgabe im sogenannten Übertrittsgespräch ist es, Eltern bei ihrer Entscheidung zu helfen. Ich stelle sachlich die Argumente der jeweiligen Schulformen gegenüber", sagt eine Lehrerin der Immenstaader Stephan-Brodmann-Schule, die ihren Name nicht öffentlich genannt haben möchte. Als Beratungslehrer sei es wichtig, keine Berührungspunkte mit den Schülern zu haben. Deswegen führt die Lehrerin ausschließlich Gespräche mit Eltern der Grundschule Kluftern sowie der Albert-Merglen-Schule – nicht aber der Stephan-Brodmann-Schule, an der sie unterrichtet. Die Lehrerin bestätigt: "Seitdem die Verbindlichkeit der Grundschulempfehlung weggefallen ist, gibt es deutlich weniger Nachfrage in diesem Bereich."

Nachdem die Gespräche in und außerhalb der Grundschulen beendet sind, bekommen die Eltern eine Grundschulempfehlung für ihre Kinder. Neu in diesem Jahr: Die Empfehlung muss der weiterführenden Schule bei der Anmeldung vorgelegt werden. "So können sich die Schulen schon im Vorfeld auf eventuelle Förderprogramme einstellen und wissen, worauf sie sich einlassen", erklärt Tilo Weisner. Der Rektor rät den Eltern, auf die Klassenlehrer der Kinder zu hören, ohne die Entscheidung "durch die wohlwollende Elternbrille zu sehen."

Infoveranstaltungen an den Schulen

Gemeinschaftsschule Graf Soden: Eine Schulhausrallye mit für Schüler und Eltern findet am Dienstag, 6. März, 18 Uhr, statt. Zum Frühlingsfest mit Tag der offenen Tür lädt die Gemeinschaftsschule am Samstag, 17. März, 10 bis 15 Uhr.

Anmeldungen an den weiterführenden Schulen am 21. sowie 22. März an der jeweiligen Schule.