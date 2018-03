Wieder geben sich Betrüger am Telefon als Polizisten aus

Polizei warnt vor Anrufern, die nach Vermögensverhältnissen fragen – hier die wichtigsten Tipps

Am Dienstag am späten Vormittag kam es nach Angaben der Polizei im Stadtgebiet von Friedrichshafen zu gehäuften Mitteilungen über Anrufer, die sich als Polizeibeamte ausgaben. Wie die Polizei mitteilt, teilten die Anrufer den überwiegend älteren Betroffenen mit, dass in ihrer Nachbarschaft eingebrochen worden sei.

Die Angerufenen – so erklärten die Betrüger – stünden auf einer Liste, die bei den Einbrechern gefunden worden sei. Dabei versuchen die Täter, die Gesprächspartner unter Druck zu setzen und sie über ihre Vermögensverhältnisse und Lebensumstände auszufragen.

Die Polizei warnt die Bevölkerung vor solchen Anrufen.

Hier die wichtigsten Tipps: