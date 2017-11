Friedrichshafen Wie die Stadt Friedrichshafen ihre Fundsachen versteigert

Bei der Fundsachenversteigerung im Großen Sitzungssaal des Rathauses kam am Mittwoch so manch Kurioses und Wertvolles unter den Hammer. 50 Häfler Bürger und Händler lieferten sich lebhafte Bietergefechte. Hier sind die ungewöhnlichsten Posten.

Friedrichshafen – "Sie kaufen die Exponate so, wie Sie sie hier gesehen haben!" Gleich zu Beginn der Fundsachenversteigernug, die am Mittwoch um 14 Uhr im Großen Sitzungssaal des Häfler Rathauses stattfand, ließen die Damen der Stadtverwaltung keinen Zweifel am Verfahren für die bevorstehende Auktion. Der Saal, in dem normalerweise die Kommunalpolitik über Papieren und Beschlüssen brütet, war komplett mit etwa 50 Händlern und Bürgern besetzt, die in der Hoffnung auf ein Schnäppchen gekommen waren.

Das Prozedere ist denkbar einfach. Jeder Interessierte schnappt sich eine Bieternummer, die er deutlich in die Höhe strecken muss, damit er von der Auktionatorin gesehen werden kann. Bei einem Warenwert unter 30 Euro geht es in Ein-Euro-Schritten voran, darüber in Fünf-Euro-Schritten.

Das erste Los – eine Digitalkamera – konnte die Schnäppchenjäger noch nicht aus der Reserve locken. Sie kam nicht über das Startgebot von 30 Euro hinaus. Und auch die Snowboardstiefel, die der Kamera folgten, blieben mit gerade einmal sieben Euro hinter den Erwartungen zurück.

Im Laufe des Nachmittages kamen die Bieter dann doch noch in Fahrt und mit ihnen die Preise für die Exponate. Bei den meisten Losen handelte es sich um typische Dinge, die gerne und oft verloren werden, beispielsweise Ringe, Fotoapparate und Rucksäcke. Besonders häufig haben die Häfler in letzter Zeit Armbanduhren verloren. Die Spanne ging von der stark abgenutzen Casio-Digitaluhr aus Plastik bis hin einer edlen Schweizer Uhr von Maurice Lacroix. Aber auch einige Cityroller und ein eindrucksvoller Kunstpelzmantel kamen am Mittwochnachmittag unter den Hammer.

Ein besonders hitzige Duelle lieferten sich zwei Herren mit den Bieternummern 70 und 99. Vor allem bei Goldschmuck flogen die Gebote im Sekundentakt durch den Ratssaal, ehe einer der Kontrahenten dem anderen den Vortritt ließ. Allerdings mussten sich die Bieter auch beeilen. Bieternummern, die sich erst kurz vor der dritten Warnung der Auktionatorin nach oben reckten, wurden übergangen.

Voraussetzung, dass die Fundsachen versteigert werden können, ist, dass sie mindestens ein halbes Jahr lang im Fundbüro registriert waren und von ihren Besitzern nicht abgeholt wurden.