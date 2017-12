Friedrichshafen Wie die Chancen auf weiße Weihnachten stehen

Der Winter hat am Montag für Verkehrschaos und lange Staus rund um Friedrichshafen gesorgt. Ob den Häflern weiße Weihnachten ins Haus stehen, ist noch Ungewiss. Die Statistik gibt jedoch eine deutliche Richtung vor.

Friedrichshafen – Glatte Straßen, verschneite Gehwege: In der Nacht von Sonntag auf Montag ist der Winter in weite Teile Süddeutschlands zurückgekehrt und hat den Berufsverkehr zum Wochenbeginn ins Chaos gestürzt. Auch rund um Friedrichshafen ging es nur sehr schleppend voran.

Auf der L 329 zwischen Oberteuringen und Hefigkofen kam es am Montagmorgen gegen 7.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall, als ein Sattelschlepper mit dem Auto einer 28-jährigen Frau zusammenstieß. Die Frau wurde schwer verletzt und wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf rund 20 000 Euro. Am Sattelschlepper wurde das linke Vorderrad abgerissen und der Kraftstofftank beschädigt. Der Lastwagen musste durch eine Spezialfirma geborgen und abgeschleppt werden.

Damit die Straßen sicher befahrbar bleiben, rücken die Mitarbeiter der Städtischen Baubetriebe wochentags zwischen 4 und 22 Uhr aus. Zwei Schichten mit jeweils 36 Mitarbeitern sind im Dienst. An den Wochenenden und an Feiertagen beginnt der Räum- und Streueinsatz eine Stunde später, also um 5 Uhr. Zudem ist rund um die Uhr ein Bereitschaftsdienst bei den Städtischen Baubetrieben eingerichtet. Zu dessen Aufgabe gehört es unter anderem, sich über die Wettervorhersagen beim Deutschen Wetterdienst auf dem Laufenden zu halten. Außerdem werden an 13 besonders sensiblen Messpunkten in der Stadt die Straßenbedingungen um 3 Uhr und um 19 Uhr kontrolliert. Eingesetzt werden acht Räum- und Streufahrzeuge, fünf Schmalspurfahrzeuge, drei Kleintraktoren und sieben Mannschaftswagen.

Ob an Heiligabend die Schneeflocken vor dem Fenster rieseln, ist auch in diesem Jahr noch nicht sicher. Die Temperaturen sollen sich leicht über dem Gefrierpunkt einpendeln und könnten so den langjährigen Trend der "grünen Weihnacht" fortsetzen. Seit dem Jahr 2000 gab es rund um den Bodensee nur zwei Mal weiße Weihnachten. Immerhin rieselten in sieben weiteren Jahren Schneeflochen vom Himmel. Liegen geblieben sind die allerdings nicht.

Der Räumungsplan

Die Stadt ist für den Fall gerüstet, dass es es stark und anhaltend schneit. Sobald die Schneedecke mehr als drei Zentimeter beträgt, wird nach einem extra dafür konzipierten Räumplan gearbeitet. Die Straßen sind in Dringlichkeitsstufen eingestuft. Zu den Straßen der Dringlichkeitsstufe 1 gehören besondere Gefahrenstellen und sämtliche in geschlossener Ortslage verlaufende Bundesstraßen und andere vorrangige Straßen. Straßen in denen Linien- und Schulbusse fahren sowie alle verkehrswichtigen Hauptverbindungen zu den einzelnen Ortsteilen gehören ebenfalls in die Dringlichkeitsstufe 1. Diese werden als erstes geräumt. In die Dringlichkeitsstufe 2 eingestuft sind die Hauptzubringerstraßen zu den Wohngebieten. Erst wenn die Straßen der Dringlichkeitsstufen 1 und 2 geräumt sind und der Verkehr reibungslos verläuft, werden die Straßen der Dringlichkeitsstufe 3 geräumt. Zu dieser Kategorie zählen alle Straßen mit geringer Verkehrsbedeutung wie Nebenstraßen in Wohngebieten. Bei dauerhaftem starkem Schneefall werden zunächst ausschließlich die Straßen der Dringlichkeitsstufe 1 und 2 geräumt, während die Straßen der Dringlichkeitsstufe 3 vorläufig unberücksichtigt bleiben müssen. (mom)