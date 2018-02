Friedrichshafen Werden Autofahrer bevorzugt? Häfler Grüne fordern mehr Gerechtigkeit beim Parken und Busfahren

Häfler Grüne fordern die gleiche kommunale Subventionierung für ÖPNV und Parkhäuser.

Mehr Gerechtigkeit beim Parken und Busfahren will die Häfler Gemeinderatsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen. In einer Pressemitteilung fordert sie, die Bezuschussung in diesen Bereichen genauer unter die Lupe zu nehmen.

"Absolut unsozial", nennt Gemeinderatmitglied Gerhard Leiprecht die aktuelle Preisgestaltung. Laut Leiprecht kostet eine Fahrt in die Stadt und zurück 4,20 Euro pro Person, während eineinhalb Stunden Parken in den Parkhäusern des Stadtwerks am See 2,70 Euro kosten. Dieser Preisunterschied entstehe aufgrund der unterschiedlichen Subventionierungen, so Leiprecht. "Die Stadt beziehungsweise ihre Tochtergesellschaften subventionieren jeden Parkvorgang im Parkhaus mit 1,35 Euro, jede Fahrt mit dem Stadtverkehr wird hingegen nur mit 67 Cent bezuschusst," teilt die Fraktion mit.

Als weiteren Kritikpunkt führt die Gemeinderatsfraktion an, dass sich Vergünstigungen ausschließlich an autofahrende Kunden richte. „Da stellt sich für uns die Frage, warum Kunden der Technischen Werke, die mit dem Stadtbus fahren, nicht die gleichen Rabatte wie die Parkhausbenutzer bekommen und warum die Einzelhändler die Kunden bevorzugen, die mit dem Auto in die Stadt fahren“, sagt Fraktionsvorsitzende Mathilde Gombert.

Diese Bevorzugung der Autofahrer spiegle sich auch in der Preissteigerung wieder: Laut der Fraktion sind die Preise bei Bus und Bahn in den letzten 15 Jahren um etwa 50 Prozent angestiegen. Bei den Parkhausgebühren seien es lediglich 25 Prozent gewesen. „Das spiegelt in keiner Weise die jeweiligen Kosten wider“, ist sich Leiprecht sicher. Auch die Auslastung der Parkhäuser – derzeit laut den Grünen durchschnittlich etwa 65 Prozent – trage zum großen Defizit bei. Daher müssten die oberirdischen Parkplätze in Parkhausnähe teurer werden, um das Parken in den Parkhäusern attraktiver zu machen.

„Wenn weniger Autos auf den Straßen stehen, wie beispielsweise in der Charlotten- oder der Eugenstraße, haben alle Verkehrsteilnehmer mehr Platz und die Sicherheit für Fußgänger und Fahrradfahrer erhöht sich“, meinen die Grünen.