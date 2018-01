Friedrichshafen Wenn Kinder nicht mehr weiter wissen: "Nummer gegen Kummer" bietet anonyme Hilfe

Zwei Beraterinnen berichten über ihre Erfahrungen bei der "Nummer gegen Kummer". In Friedrichshafen haben sich 21 ehrenamtliche Berater diesem Dienst verschrieben.

Friedrichshafen – Eltern, die sich ständig streiten, sich trennen wollen. Die erste Liebe auf dem Schulhof. Ärger mit der besten Freundin. Mobbing durch Klassenkameraden. Ja, selbst eine Sinnkrise im Teenager-Alter, die in Selbstmordgedanken mündet. All das und noch viel mehr sind Gründe, warum Kinder und Jugendliche sich Rat und Hilfe bei der "Nummer gegen Kummer" erhoffen. Gemeint ist das Kinder- und Jugendtelefon, an dem werktags jeden Nachmittag psychologisch geschulte Mitarbeiter sitzen, um sich – völlig anonym und mit Sicherheit vertraulich – die Sorgen und Nöte der jungen Anrufer anzuhören.

"Aber es gibt auch Kinder, die Langeweile haben, einfach nur mit jemandem reden wollen, weil die Eltern keine Zeit haben", erzählt Kirsten Bauermeister. Sie ist eine von 21 ehrenamtlichen Beratern in Friedrichshafen, die sich diesem Dienst verschrieben haben. Zusammen mit Ingrid Pfannkuchen koordiniert sie dieses Angebot des Kinderschutzbundes beim Ortsverband. Beide Frauen sind seit vielen Jahren dabei und sitzen im Schnitt zwei Stunden pro Woche am anderen Ende der Leitung, wenn Kinder oder Teenager aus ganz Deutschland hilfesuchend die kostenlose Nummer wählen. "Dann steht das Telefon nicht mehr still", sagt Ingrid Pfannkuchen. Sie war schon Mitte der 1980er Jahre Mitstreiterin von Rotraut Binder, die das Angebot des Kinderschutzbunds damals in Friedrichshafen aufgebaut hat.

Einfach ist dieser Job nicht, das wird im Gespräch mehr als klar. "Wir sind Einzelkämpfer, im Büro allein mit dem Telefon. Da klopft hinterher keiner auf die Schulter und sagt: gut gemacht", erzählt Kirsten Bauermeister, auch wenn die Berater regelmäßig von einem Supervisor betreut werden und nach schwierigen Gesprächen ein Hintergrunddienst vor Ort zur psychologischen Entlastung für den Berater da ist. Mal nur fünf Minuten, mal anderthalb Stunden hören sie einem Hilfesuchenden zu, egal ob acht oder 18 Jahre alt, wobei die Kerngruppe pubertierende Teenager zwischen 14 und 17 sind. Telefoniert werde so lange, bis der junge Mensch am anderen Ende der Leitung sagt, dass es jetzt für ihn – zunächst – okay ist. "Das kostet manchmal enorm viel Kraft", sagt Ingrid Pfannkuchen. Ganz besonders, wenn es um Missbrauch oder Gewalt in der Familie gehe. "Das geht einem schon an die Nieren."

Da ruft eine junge Frau an. Ihre Mutter hat den Ehemann verlassen, die Tochter wird vom Vater bedrängt. Sie will nur noch weg, zu ihrer Mutter ziehen, findet die Kraft dazu aber nicht. Im Gespräch nimmt sie ihren ganzen Mut zusammen, beginnt ihren Koffer zu packen, verlässt das Haus und geht zur S-Bahn. Erst dort, am Bahnsteig, beendet sie das Telefonat. "Man muss damit umgehen können, dass man diesen jungen Menschen eben nicht an die Hand nehmen und loslaufen kann. Es ist schwer, das manchmal auszuhalten", gesteht Ingrid Pfannkuchen ein. Hilfe am Telefon gebe es nur bis zu einem gewissen Punkt. Und wie die Geschichte dieses Kindes, dieses Jugendlichen weiter geht, weiß der Berater nicht und wird es nie erfahren. So fehlt auch die Reflexion, ob das Gespräch dem Anrufer wirklich geholfen hat. "Es gibt kein Richtig oder Falsch. Wir ich berate, ist Intuition", ergänzt Kirsten Bauermeister.

Ratschläge geben sie genau genommen nicht, sagt Ingrid Pfannkuchen. Keine Bevormundung, auch kein erhobener Zeigefinger. Es gehe darum, dem Kind für sich selbst und sein Problem eine Lösung aufzuzeigen, quasi ein Mosaiksteinchen für weitere Wege zu legen. Oft werde im Gespräch deutlich, dass dem jungen Menschen nur eine Therapie oder eine Beratungsstelle vor Ort wirklich weiter helfen kann. Hier die richtigen Anlaufstellen und Nummern im direkten Umfeld des Anrufers parat zu haben, ist für die Berater am Sorgentelefon selbstverständlich. Deshalb müssen die Kinder ihren Wohnort oder die Postleitzahl mitteilen.

Beide Beraterinnen fühlen sich aber auch dafür zuständig, das Kinder- und Jugendtelefon vor allem in den Schulen noch bekannter zu machen. Kirsten Bauermeister war schon einige Male in der Schreienesch- oder Merianschule, auch um den Kindern zu erklären, wie dieses Hilfsangebot funktioniert. "Wir haben das auch an anderen Schulen angeboten, aber irgendwie kommen die Sozialarbeiter da nicht nicht in die Pötte", sagt Kirsten Bauermeister.

