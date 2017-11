Friedrichshafen Wenn Heiligabend nicht mehr heilig ist

Einige Friedrichshafener Geschäfte werden an Heiligabend – Sonntag, 24. Dezember – geöffnet haben. Das Ladenschlussgesetz macht's möglich. Die Gewerkschaft Verdi kritisiert ein solches Ausnutzen der gesetzlichen Regelungen.

Gut eine Woche vor dem ersten Advent freuen sich viele Bürger bereits auf die Weihnachtsfeiertage. Auch viele Häfler Geschäfte haben sich schon auf die umsatzstärkste Zeit des Jahres vorbereitet und ihre Schaufenster mit glitzernden Sternen, Lichtern und Christbaumkugeln geschmückt. Das alljährliche Konsumchaos wird in diesem Jahr um eine weitere Facette erweitert. Denn Heiligabend fällt dieses mal auf einen Sonntag.

In Baden-Württemberg existiert, wie in vielen anderen Bundesländern auch, eine Sonderregelung. Demnach dürfen die Häfler Supermärkte, Blumenläden und Christbaum-Verkaufsstellen für drei Stunden öffnen. Spätestens um 14 Uhr muss jedoch aus Rücksicht auf die vielen Gottesdienste geschlossen werden. Während die Einkaufsmärkte also an jedem normalen Sonntag im Jahr geschlossen haben, könnte dieses Jahr die Regelung theoretisch genutzt werden, um an Heiligabend dennoch am Sonntag zu öffnen.

Trotz dieser Sonderregelung haben die meisten Häfler Geschäfte an Heiligabend geschlossen. Sie folgen fast ausnahmslos den großen Supermärkten und Discountern, die schon vor Wochen unter dem Druck der Öffentlichkeit angekündigt hatten, am 24. Dezember nicht zu öffnen. Auch die vielen Blumenläden in der Stadt bleiben an Heiligabend zu, obwohl sie öffnen dürften. "Wir räumen am Samstagabend auf und dann ist Weihnachten", sagte eine Häfler Floristin auf Anfrage des SÜDKURIER. "Wir bekommen für den Sonntag auch keine frische Ware mehr. Da würde man sich und die Kundschaft selbst belügen." Als Floristin sei man ohnehin froh um jeden freien Tag.

Anders sieht es bei den Bäckereien der Stadt aus. Einige der größeren Bäckereien mit mehreren Filialen nutzen die Regelung und öffnen ihre Läden für drei Stunden. So haben die drei Filialen der Bäckereikette Schwarz an Heiligabend nach eigenen Angaben von 8 bis 11 Uhr geöffnet. Auch die Bäckereien von Zellerbäck, der Backstube Kloos sowie einzelne Filialen von Hamma haben am 24. Dezember geöffnet.

Kritik an dem weihnachtlichen Brötchenverkauf kommt von der Gewerkschaft Verdi. Die zweitgrößte deutsche Gewerkschaft hat schon vor zwei Wochen bundesweit zu einem Einkaufsverzicht an Heiligabend aufgerufen und so den Druck auf die Handelsunternehmen erhöht. "Ich finde, dass es unmoralisch und eine Unverschämtheit ist, dass die Läden an Heiligabend noch geöffnet haben", sagt Rainer Dacke vom Verdi-Bezirk Ostwürttemberg-Ulm. Offenbar gönne man den Beschäftigten keine drei freien Tage am Stück, so der Gewerkschaftsfunktionär. Dass Heiligabend den Bäckereien zusätzliche Einnahmen beschert, glaubt Dacke nicht. "Jeder Kunde kann sein Geld nur einmal ausgeben. Eine Umsatzerhöhung sehe ich nicht." Außerdem sei es für die meisten Mitarbeiter mit drei Stunden nicht getan. "Vor allem im Lebensmittelverkauf muss vorher geputzt und hinterher auch wieder aufgeräumt und abgerechnet werden", so Dacke. Für die Beschäftigten bedeute dies erfahrungsgemäß mindestens eine Stunde an zusätzlicher Arbeitszeit, die bei den drei Stunden am 24. Dezember dazukomme.

Auch bei den Häfler Bürgern herrscht zu großen Teilen Unverständnis über die möglichen Ladenöffnungen an Heiligabend. "Es ist in normalen Jahren ja schon grenzwertig. Aber dass man dann auch noch den Sonntag opfert, geht eigentlich nicht. Weihnachten sollte ein Fest der Besinnlichkeit bleiben", sagt eine Frau. Doch nicht nur der Handel, sondern auch die Kunden, die bis zuletzt in die Kaufhäuser strömen, werden kritisiert. "Es ist jedes Jahr dasselbe", empört sich eine ältere Dame, die ergänzt: "Wer an Heiligabend noch nicht alles besorgt hat, der ist dann auch selbst schuld."

Ladenschlussgesetz

Das Gesetz über den Ladenschluss legt in Paragraf 15 bundesweit fest, dass Verkaufsstellen, die an Sonn- und Feiertagen öffnen dürfen, auch an Heiligabend öffnen dürfen, wenn dieser auf einen Sonntag fällt. Diese dürfen dann "während höchstens drei Stunden bis längstens 14 Uhr geöffnet sein". Zu den Geschäften, die öffnen dürfen, zählen "Verkaufsstellen für [...] Bäcker- und Konditorwaren, frische Früchte, Blumen und Zeitungen." Die Lage der Öffnungszeiten wird unter Berücksichtigung des Hauptgottesdienstes von den Landesregierungen festgesetzt. Baden-Württemberg hält sich an die Vorgaben des Paragrafen 15, während beispielsweise die Läden in Hessen und Rheinland-Pfalz geschlossen bleiben. (kbr)