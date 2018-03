Friedrichshafen Weltrekord für die Feuerwehr-Läufer

Im Vierer-Team und voller Montur in Heilbronn erfolgreich: Kai Eichler aus Immenstaad und David Fischinger aus Friedrichshafen erzielen mit einem Kollegen und einer Kollegin einen neuen Rekord in der 100-Kilometer-Staffel.

Auch als Team haben vier Feuerwehrleute, darunter Kai Eichler aus Immenstaad und David Fischinger aus Friedrichshafen, am Wochenende in Heilbronn eine fabelhafte Leistung gezeigt: Als Vier-mal-25-Kilometer-Staffel haben sie 100 Kilometer in kompletter Feuerwehrausrüstung in 14 Stunden und 50 Minuten zurückgelegt. Die Anerkennung dieser Leistung als Weltrekord ist nur noch Formsache.

Initiiert hat das Projekt Kai Eichler, der Anfang Dezember 2016 als erster die 100-Kilometer-Strecke mit der mehr als 20 Kilogramm schweren Ausrüstung in weniger als 24 Stunden zurücklegte. Zur Staffel gehörten außerdem der österreichische Ausnahmesportler Andreas Michalitz, der Eichlers Rekord im Februar 2017 übertraf, dazu David Fischinger aus Friedrichshafen, der das Gleiche im Mai 2017 versuchte. Vierte im Bund war Stefanie Saul aus Welzheim. Sie hat in kompletter Montur sogar schon 150 Kilometer in 39 Stunden zurückgelegt.

"Wir haben uns alle auf Anhieb sehr gut verstanden", berichtet Eichler: "Ich glaube, das ist unter Feuerwehrleuten immer so – über Stadt- und Landesgrenzen hinweg." Die tolle Kameradschaft habe sich auch darin gezeigt, dass alle von Samstag, 10 Uhr, bis Sonntag früh um 1.50 Uhr zusammen an der Strecke gewesen seien: Wer gerade nicht lief, feuerte an und sorgte dafür, dass der Kamerad oder die Kameradin auf der Strecke gut versorgt wurde. "Es war schon ziemlich kalt und gegen Abend hat es angefangen zu schneien", berichtet Eichler. "Wer gerade gelaufen ist, hat allerdings solange nicht gefroren."

Auf den Brücken, die zum knapp 2,5 Kilometer langen Rundkurs gehörten, sei der eisige Wind trotzdem deutlich zu spüren gewesen. Zehn Runden und zum Schluss noch eine Extraschleife zur Vervollständigung der 25 Kilometer hat jedes Staffel-Mitglied zurückgelegt. Es gehe allen prima, berichtet Eichler dem SÜDKURIER nach dem Lauf. Diesmal habe es sogar keine einzige Blase an den Füßen gegeben. Ein paar Stunden hätten sie nach dem Lauf noch geschlafen, dann hätten sich die Wege der Vier wieder getrennt.