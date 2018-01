Friedrichshafen Weitere Helfer für frischgebackene Familien gesucht

Das Programm "Wellcome" hilft jungen Familien nach der Geburt des Kindes. Doch das Anwerben von Engagierten ist schwierig.

Familie Knapp nahm den Dienst von Wellcome nach der Geburt ihres zweiten Sohnes Jonathan an. "Uns fehlte ein familiäres Netzwerk, weil wir gerade erst an den Bodensee gezogen waren", erzählt Mutter Ursula. „Mit einem neuen Menschenkind geht es in der Familie auch immer wieder drunter und drüber", erzählt sie weiter. Dann kam Barbara Legner regelmäßig in die Familie. Sie ist einer der so genannten "Wellcome-Engel", die ehrenamtlich einmal in der Woche Familien wie die Knapps besuchen, um sie zu unterstützen. "Es war unglaublich wohltuend, dass einfach noch jemand da war", erzählt Ursula Knapp. Barbara Legner war auf der Suche nach einer erfüllenden Tätigkeit, nachdem sie in den Ruhestand gegangen war. Der ehemaligen Erzieherin fehlten die Kinder. „Mit Wellcome habe ich eine Möglichkeit gefunden, mich mit meiner Erfahrung und mit meinem Herz einzubringen“, erzählt sie.

Das Angebot von Wellcome wird von der Bundesinitiative Frühe Hilfen gefördert und richtet sich an alle Familien, die Unterstützung bei der Kinderbetreuung im ersten Jahr benötigen. "In den meisten Fällen besucht eine Ehrenamtliche die Familie einmal in der Woche und kümmert sich um die Neugeborenen oder Geschwisterkinder, je nach Bedarf", erzählt Marion Behrendt, Koordinatorin des Programms. Diese Hilfe ist zeitlich auf das erste Lebensjahr des Kindes begrenzt: "Sie soll Familien in die Lage versetzen, sich selbst zu helfen, denn auch das Elternsein will gelernt sein", so Behrendt. Doch es fehlt an Freiwilligen, die diese wichtige Arbeit machen. "Im Raum Überlingen haben wir gerade einen eklatanten Mangel an Ehrenamtlichen", weiß Behrendt. "Wir benötigen dringend Verstärkung."

Nach der Kontaktaufnahme mit der Stiftung kann die jeweilige Familie unverbindlich einen der ehrenamtlichen Mitarbeiter kennenlernen. "Eine gute Vertrauensbasis zwischen der Familie und dem Wellcome-Engel ist ganz wichtig", betont die Koordinatorin Behrendt. Dabei gehe es nicht nur darum, die Kinder zu betreuen, mit ihnen zu spielen und ihnen vorzulesen: "Es geht manchmal auch einfach nur darum, dass die Mutter sich etwas von der Seele reden kann“, weiß der erfahrene Wellcome-Engel Barbara Legner.

Engel gesucht

Familien, die sich einen "Wellcome-Engel" wünschen, sowie interessierte Ehrenamtliche können sich jederzeit bei der wellcome-Koordinatorin Marion Behrendt per Telefon (07541 6017156) oder E-Mail (bodenseekreis@wellcome-online.de) melden. (kip)