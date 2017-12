Friedrichshafen Weihnachtsmarkt wird Jahr für Jahr besser

Die Organisatoren ziehen ein zufriedenes Fazit zur Bodensee-Weihnacht in Friedrichshafen, die am Freitag nach 22 Tagen zu Ende ging. "Unser Weihnachtsmarkt etabliert sich immer mehr als überregionaler Anziehungspunkt", konstatiert Hans-Jörg Schraitle, Leiter des Amtes für Bürgerservice, Sicherheit und Umwelt. Auch das Sicherheitskonzept habe gegriffen.

Ein rundum positives Fazit ziehen die Organisatoren der Bodensee-Weihnacht – und das trotz des durchwachsenen Wetters. "Dieser Weihnachtsmarkt etabliert sich immer mehr als überregionaler Anziehungspunkt im Winter, ebenso als beliebter Treffpunkt für Jung und Alt", sagt Hans-Jörg Schraitle, Leiter des Amtes für Bürgerservice, Sicherheit und Umwelt. Gut aufgestellt sehe man sich auch in Bezug auf das Sicherheitskonzept. "Wir sind froh und dankbar, dass die Bodensee-Weihnacht gestern Abend ohne Vorfälle zu Ende ging", betont Schraitle. Zufrieden mit den Umsätzen sind demnach auch die Standbetreiber, obwohl der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr – dem Kalender geschuldet – nur 22 statt wie im Vorjahr 27 Tage dauerte. Lob sei nicht zuletzt von den Besuchern gekommen, wie Florian Anger als städtischer Verantwortlicher für die Bodensee-Weihnacht vermeldet. Gerade auch in punkto Dekoration und Qualität habe der Häfler Weihnachtsmarkt in diesem Jahr einen deutlichen Sprung nach vorne gemacht.

600 Mitwirkende bei Auftritten

Besonders gerne kamen viele Besucher zu den unterschiedlichen Auftritten der Chöre, Musikkapellen und sonstigen kulturellen Gruppen. "Am Bühnenprogramm wirkten insgesamt mehr als 600 Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit. Das ist eine tolle Zahl und wir danken allen, die an der Programmgestaltung aktiv mitgewirkt haben", sagt Carina Bonanno vom Hälfer Stadtmarketing. Glücklich sei man auch über die erfolgreichen Kooperationen mit dem Medienhaus am See und dem Zeppelin Museum. Auch die dortigen begleitenden Veranstaltungen hätten den Weihnachtsmarkt bereichert. Nicht zuletzt war die Eisbahn – sie ist noch bis zum 7. Januar geöffnet – vor allem auch von vielen Schulklassen gut frequentiert.

Nach der Bodensee-Weihnacht ist aber auch schon wieder vor der Bodensee-Weihnacht. "Wir werden weiter daran arbeiten, die Aufenthaltsqualität und das Wohlfühlambiente für die Besucher zu erhöhen", verspricht Hans-Jörg Schraitle und freut sich, dass für 2018 schon überdurchschnittlich viele Händler-Anmeldungen vorliegen.