vor 4 Stunden Brigitte Geiselhart Friedrichshafen Weihnachtsgottesdienste in Friedrichshafen gut besucht

Die Menschwerdung Gottes wurde in Friedrichshafens christlichen Gemeinden in ganz unterschiedlichen Gottesdiensten gefeiert. Gut besucht waren die Christmetten an Heiligabend und die musikalisch sowie festlich gestalteten Hochämter am ersten Weihnachtstag.