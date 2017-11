Friedrichshafen Weihnachtsbaumaktion: 149 Wünsche können in Erfüllung gehen

Mit der Weihnachtsbaumaktion der Soroptimisten in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt sollen Wünsche von Kindern erfüllt werden.

Friedrichshafen (abe) Das Christkind steht vor der Tür und in den Familien stapeln sich die Wünsche der Kinder. Gleichzeitig wächst auch im Bodenseekreis die Zahl der Menschen, die keine Weihnachtsgeschenke kaufen können. Um auch diesen Kindern an Heiligabend eine Freude zu machen, findet zum elften Mal die Weihnachtsbaumaktion des "Soroptimist International Club (SI)" Friedrichshafen in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt statt.

"Viele Leute glauben, dass in unserer Region alle wohlhabend sind. Die Aktion macht sie darauf aufmerksam, dass auch bei uns Not herrscht", sagt Sylvia Reck Pressefrau des Clubs. In der Buchhandlung Fiederer hängen seit Freitag 35 bunte Geschenkanhänger mit den Wünschen der Kinder an einem Ständer in Form eines Tannenbaums.

Smart-Watch, Lego Duplo, Puppenkleider oder Bücher haben die ehrenamtlichen Helferinnen darauf geschrieben. "Die Wünsche sind sehr konkret formuliert", sagt Heimgart Schneider vom Jugendamt. Ihre Mitarbeiterinnen haben die Wünsche, die den Wert von 25 Euro nicht übersteigen dürfen, in den bedürftigen Familien gesammelt und aufgelistet. Die Namen wurden anonymisiert, übrig blieb nur Alter und Geschlecht der Kinder.

Die Kärtchen verteilen sich auf drei Standorte in Friedrichshafen. Neben der Buchhandlung Fiederer sind sie im Blumenhaus Mayer und bei Sport Schmidt zu finden. Wer sich an der Aktion beteiligen will, sucht sich einen Geschenkanhänger aus, kauft das Gewünschte, verpackt es und gibt es – unbedingt mit dem Anhänger versehen – bis zum 11. Dezember am gleichen Standort ab. Nach der Zuordnung zu den Familien werden die Geschenke vom zuständigen sozialen Dienst dorthin geliefert.

Nahezu 500 Wünsche wurden in diesem Jahr im Bodenseekreis gesammelt. Dreimal so viele wie bei der ersten Aktion. Viele davon fanden in der Buchhandlung bereits einen Gönner. Wer kein Kärtchen mehr ergattert, darf nach Angaben der Soroptimisten gerne für die Aktion spenden: Freunde und Förderer von Soroptimist International Friedrichshafen, IBAN: DE 08 6905 0001 0024 1949 87.