22.12.2017 14:30 SK Friedrichshafen Wegen Katze auf Autos geprallt

Ein Autofahrer wurde am Freitag, gegen 0.15 Uhr in der Eugenstraße in Friedrichshafen leicht verletzt, als er mit seinem Wagen einer Katze auswich. Es entstand außerdem 15 000 Euro Schaden.