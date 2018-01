Friedrichshafen Wassermassen sorgen für Feuerwehreinsätze

Der Bodenseepegel bewegt sich derzeit auf einem Rekordniveau. Es wurde der höchste Stand an einem 23. Januar seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1850 verzeichnet. Ursachen für den hohen Wasserpegel sind vor allen starke Regenfälle sowie die Schneeschmelze in den Alpen.

3,83 Meter Wasserstand zeigte am Dienstag die zentrale elektronische Anzeige für den Bodensee in Konstanz am Hafen an. Einen so hohen Wert gab es seit Aufzeichnungsbeginn im Jahr 1850 noch nicht. "Es ist zwar der höchste Wasserpegel des Bodensees, der je an einem 23. Januar gemessen wurde, aber es gibt keinen Grund zur Sorge", sagt Angela Sieber, Hydrologin bei der Hochwasser-Vorhersagen-Zentrale (HVZ) Baden-Württemberg. Der Wert sei zwar im langjährigen Mittel gesehen für Januar ziemlich hoch, absolut gesehen aber relativ niedrig. Deshalb bestehe keine Hochwassergefahr. "Voraussichtlich steigt der Wasserpegel in den kommenden Tagen noch rund zehn Zentimeter an, dann wird er aber stagnieren", prognostiziert Sieber.

Der Anstieg des Wasserstandes um knapp 30 Zentimeter seit Montag geht auf verstärkte Niederschläge im Gebiet des Bodensees zurück. Hinzu kommt derzeit die Schneeschmelze in den Alpen. Das Seenforschungsinstitut Langenargen (ISF) weist auf einen weiteren Grund hin: eine Wasserpflanze, nämlich das Schweizer Laichkraut. "Die Pflanze sorgt dafür, dass der Wasserabfluss zum Beispiel am Konstanzer Seerhein gebremst wird", erklärt Harald Hetzenauer, Leiter des Seenforschungsinstituts Langenargen. Als gravierend sieht er diesen Effekt jedoch nicht an. Zumal die Wasserpflanze bei etwas höherem Pegel und Wasserabfluss überspült werde. Die bremsende Wirkung sei eher bei Niedrigwasser wie im Winter anzunehmen. Laut Institutsleiter laufen derzeit noch weitere Untersuchungen zu diesem Thema.

Feuerwehr rückt Montagabend aus

Weil durch den Regenfall auch der Wasserpegel der Rotach in Friedrichshafen stark angestiegen ist, war die Freiwillige Feuerwehr am Montagabend acht Mal im Einsatz. Das teilte die Stadt am Dienstag mit. Beim ersten Einsatz zeigte der Wasserstand der Rotach in Unterteuringen einen Wert von 2,05 Meter an. Höchstwert lag um 22.45 Uhr bei 2,71 Meter. "Durch den Bodenseepegel von 3,70 Meter konnte das Wasser der Rotach gut und unvermindert abfließen. Dadurch wurde ein weiteres Ansteigen der Rotach verhindert", sagt Louis Laurösch, Kommandant der Feuerwehr Friedrichshafen.

Die rund 30 Einsatzkräfte der Abteilungen Stadtmitte, Ailingen, Kluftern und der Führungsgruppe Friedrichshafen mussten zum Beispiel aus Kellern in der Müllerstraße sowie in Unterlottenweiler Wasser pumpen. Auch ein Baum, der eine Straße in Weilermühle versperrte, wurde von den Einsatzkräften gesichert. Außerdem haben die Feuerwehrleute an mehreren Stellen im Stadtgebiet Sandsäcke verteilt. Insgesamt 2 000 Säcke wurden dafür vorsorglich hergerichtet und auf die Einsatzfahrzeuge verteilt. Wie die Stadt weiter mitteilt, mussten auch einige Fahrradwege in den Unterführungen wie zum Beispiel auf Höhe des XXXLutz am Kreisel beim Bodenseecenter Richtung Ailingen bereits am Donnerstag vergangene Woche wegen des Wasserstandes gesperrt werden. Die Unterführung ist immer noch nicht befahrbar.

Angela Sieber von der Hochwasser-Vorhersagen-Zentrale spricht von einem Hochwasser an der Rotach am Montagabend, das in solch einem Ausmaß etwa alle fünf Jahre vorkommt. "Normalerweise passiert dabei zum Glück nicht allzu viel. Es kommt aber immer darauf an, wie der Hochwasserschutz der Gemeinde aussieht. Ein paar überschwemmte Fahrradwege oder Unterführungen, die nicht passiert werden können, sind in etwa der Standard", sagt Sieber.

Kaum Folgen für Natur

Der Bodensee ist als Ökosystem an mögliche Schwankungen des Wasserpegels angepasst. Wie Harald Hetzenauer, Leiter des Seenforschungsinstituts Langenargen, sagt, hat der erhöhte Wasserstand in diesen Tagen deswegen geringe Auswirkungen auf Tiere und Pflanzen, die in und am See leben. Laut Hetzenauer haben es lediglich Wasservögel, wie zum Beispiel die sogenannten Gründelenten, schwieriger, an Nahrung zu gelangen. Denn um in Flachwasserzonen auf dem Seegrund Futter zu finden, verbauchen die Tiere durch den erhöhten Wasserstand mehr Energie. Ansonsten gebe es keine weiteren Folgen. (lip)