Friedrichshafen Was den Kuchen zur Torte macht:

Buttercreme, Sahnefüllung, üppige Dekoration: Fans von Kuchen und Torten sind bei der Messe "My Cake", die erstmals in Friedrichshafen stattfindet, richtig. Es gibt Workshops und Wettbewerbe zum Mitbacken. Parallel dazu öffnet der "Kreativmarkt".

Friedrichshafen – Wer backt den besten schwäbischen Apfelkuchen? Auf der Facebook-Seite der neuen Messe "My Cake", die in Friedrichshafen erstmals leidenschaftliche Zuckerbäcker lockt, entdeckten Alisa und Simona Pfeffer ihren Traum-Wettbewerb. Und in dieser Disziplin backen die beiden Schwestern weit vorne mit: Kurz entschlossen backten sie den Kuchen, machten ein Foto und bewarben sich mit einem Rezept, das in ihrer Familie seit vier Generationen weitergegeben wird. Die zehn Bewerber mit den größten Resonanz im sozialen Netzwerk dürfen während der Messe ein frisch gebackenes Exemplar des Kuchens einer fachkundigen Jury präsentieren. Diese beurteilt die süße Verführung nach Aussehen, Konsistenz und vor allem nach ihrem Geschmack. Und spätestens hier haben die beiden wenig Zweifel an ihrem Erfolg: "Immer, wenn wir diesen Kuchen backen, wird uns bestätigt, dass er der weltbeste Apfelkuchen sei."

Buttercreme- und Sahnefüllung nebst üppiger Dekoration machen aus einem Kuchen eine Torte und ganz nebenbei auch eine Kalorienbombe. "Betty Sugar Dreams", die im richtigen Leben Bettina Schliephake-Burchardt heißt, verrät während der Messe, wie sich aus Fondant Figürchen formen lassen, um damit eine Motiv-Torte zu gestalten. Damit haben auch Simona und Alisa Erfahrung. Zum Geburtstag des Onkels durfte es nicht weniger als eine Torte in Form eines Ford Capri sein. Auch leckere Schlümpfe sind für das eingespielte Back-Team kein Problem.

Ganz im Trend liegen auch die sogenannten "Naked Cakes" – viele Stockwerke hoch und außen unverputzt gewähren sie einen Blick auf die verschiedenen Füllungen zwischen den Lagen. Wie man sie auch für Veganer backt, zeigt während der "My Cake" Katharina Kuhlmann aus Überlingen, die erste vegane Konditorin Deutschlands. Natürlich gibt es auch für bunte Tortenkreationen einen Wettbewerb. Die Häflerin Simona Ressel hat sich zwischen sechs verschiedenen Kategorien für die "Mini Sweet Table" entschieden. "Ich muss vier Cup-Cakes, vier Cake-Pops und vier Kekse backen", sagt die 28-Jährige. Diese müssen auf einer Platte eindrucksvoll in Szene gesetzt werden. Dann erklärt sie die exotisch anmutende Aufgabe für Laien: Muffins könne man zum Beispiel mit einer Creme dekorieren, die man in Rosenform spritzt, dazu kommen bunt verzierte Teigkugeln am Stiel, also Kuchen-Lollies, und Kekse, die zum gewählten Thema passen. "Bei der Dekoration kann man sich austoben", erklärt die junge Frau. Grenzen setzen nur Begabung und Kreativität. Zwei Tage hat sich Ressel freigenommen, um alles in Ruhe vorzubereiten. Das Thema, das sie für den Wettbewerb gewählt hat, verrät sie natürlich nicht. Und anders als beim Apfelkuchen bewertet die Jury nicht den Geschmack, sondern nur das Erscheinungsbild der Kreation.

Simona und Alisa Pfeffer haben den ersten Schritt bereits geschafft: Am Samstag, 3. Februar, um 14.45 Uhr dürfen die beiden im Foyer West der Jury ihren Apfelkuchen präsentieren. Dann wird sich herausstellen, ob er wirklich "der Weltbeste" ist.

Zeiten, Preise, Busfahrten

Öffnungszeiten: Die "My Cake" (Halle A2 und Foyer West) ist am Samstag, 3. Februar, 9.30 bis 18 Uhr, sowie am Sonntag, 4. Februar, 9.30 bis 17 Uhr, geöffnet. Etwa 40 Aussteller aus neun Ländern zeigen Backutensilien, Küchenmaschinen, Zutaten und Dekor, zudem gibt es Workshops und Wettbewerbe. Der "Handgemacht Kreativmarkt" (Halle B1) ist am Samstag von 10.30 bis 18 Uhr sowie am Sonntag von 9.30 bis 17 Uhr geöffnet.

Die Tageskarte für die "My Cake" kostet 10 Euro, ermäßigt 8,50 Euro. Die Familienkarte gibt es für 24 Euro. Der Eintritt zum "Handgemacht Kreativmarkt" kostet 7 Euro, ermäßigt 5 Euro. Ein Kombiticket für beide Messen ist für 12 Euro erhältlich. Parken ist kostenlos. Die Stadtbusse der Linie 5 verkehren nach Angaben der Stadtverkehrsgesellschaft nach regulärem Fahrplan. Am Sonntag wird das Angebot ab 8.40 Uhr zum Stunden-Takt ausgeweitet. (abe/böm)

Rezept: Bester schwäbischer Apfelkuchen von Alisa und Simona Pfeffer

Zutaten für den Teig: 250g Butter, 180g Zucker, 1 Päckchen Vanille Zucker, 1 Ei, 500g Mehl, 1 Päckchen BackpulverZutaten für den Belag: 250g Quark (40%), 75g Zucker, 1 Esslöffel Speisestärke, etwas Zitronensaft, Äpfel zum BelegenZutaten für den Guss: 200g Schlagsahne, 1 Ei, (etwas gemahlene Mandeln), ein Schuss AmarettoZubereitung: Backofen auf 175°C vorheizen und das Backblech einfetten. Die Äpfel schälen und in kleine Schnitze schneiden. Alle Zutaten für den Teig in einer Schüssel zu einem Mürbteig verarbeiten. Zwei Drittel des Mürbteiges auf ein gefettetes Backblech geben und auf dem gesamten Backblechboden und auf dem Rand des Bleches verteilen. Die Zutaten für den Belag zu einer Masse verrühren und auf dem Teig verteilen. Anschließend die Apfel-schnitze drauflegen. Die Gusszutaten ebenfalls verrühren und über den Äpfeln verteilen. Die restlichen 1/3 des Teiges als Streusel über den Belag geben. Den Kuchen auf mittlerer Stufe etwa 50 Minuten lang goldbraun backen.

Rezept: Feenküsse von Simona Ressel

Zutaten: 150g Mehl, 100g Butter/Margarine, 50g Zucker, 1 Eigelb, 1 Prise Salz, 1 EL Wasser, 48 Stücke Toffifee, 2 Eiweiß, 160g Zucker, 1 TL ZitronensaftZubereitung: Mehl, Butter, Eigelb, Wasser, Salz und 50g Zucker zu einem Teig verkneten. Für eine Stunde zum Ruhen in den Kühlschrank. Danach ausrollen und 48 Kreise ausstechen (Schnapsglas-Größe). In die Mitte ein Toffifee setzen. Eiweiß und Zitronensaft schaumig schlagen und dabei den Zucker einrieseln lassen. Eischnee auf die Kreise spritzen, bis der Toffifee bedeckt ist. Bei 175°C 15-20 Minuten im vorgeheizten Ofen backen.

Hobby-Schneiderin beim Kreativmarkt

Als ihre Tochter vor acht Jahren geboren wurde, begann die Häflerin Ingrid Tullo, sich selbst das Nähen beizubringen. Seitdem entwirft und schneidert sie Strampler, Hosen, Babymützen und mehr. "Auf der Suche nach nachhaltiger aber dennoch farbenfroher Kleidung bin ich an meine Grenzen gestoßen. Entweder waren die Kleidungsstücke nur in Naturtönen erhältlich oder sie waren die reinste Massenware. Da habe ich gedacht, das kann doch nicht so schwierig sein – und habe einfach losgelegt", erzählt die 34-Jährige.

Vom ersten Stich bis zum fertigen Rucksack mit Ledereinsätzen hat sich die Häflerin alles selbst beigebracht. Zu Beginn nur für ihre Tochter, nach und nach für ihren Verwandten- und Bekanntenkreis. 2015 gründete Ingrid Tullo den kleinen Internetladen "Just TiLi". "Mein Label führe ich im Nebengewerbe aus. Das ist für mich derzeit die richtige Entscheidung, denn die Branche ist aktuell sehr überlaufen", sagt Tullo. Wichtig sei ihr die Qualität der Textilien sowie die saubere Verarbeitung.

Im vergangenen Sommer hat Tullo eine eigene Stoffkollektion entworfen. "Bei meinen Stoffen handelt es sich um weichen Jersey. Dabei war mir wichtig, dass die Designs sowohl für Babys und Kinder als auch für Teenager und Erwachsene geeignet sind", erklärt die Häflerin. Ihre Artikel sowie die Stoffe der Kollektion stellt Tullo am kommenden Wochenende beim Kreativmarkt auf dem Messegelände in Friedrichshafen aus. "Ich hatte das Glück, bereits im vergangenen Jahr dabei sein zu dürfen. Der direkte Kontakt zu den Kunden und die netten Gespräche haben mir sehr viel Spaß gemacht", blickt Tullo zurück. Anders als beim Kauf im Internet können die Kunden die Artikel in die Hand nehmen und sich von der Verarbeitung überzeugen. Das habe Tullo dazu gebracht, sich erneut als Aussteller zu bewerben.

Beim "Handgemacht Kreativmarkt", der zeitgleich mit der "My Cake" auf dem Messegelände Friedrichshafen stattfindet, bieten rund 150 Labels und Künstler aus Deutschland und Europa handgemachte Mode, Accessoires, Dekorationen, Papeterie, Möbel und Kunst an. Auch einige "Do-it-yourself"-Aktionen werden organisiert. (lip)