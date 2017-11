Friedrichshafen Was Sie zur Bodensee-Weihnacht wissen müssen

Alle Jahre wieder: Die Bodensee-Weihnacht öffnet am Freitag ihre Pforten. Hier bekommen Sie die wichtigsten Infos zum größten Häfler Weihnachtsmarkt und erfahren, welche Überraschung die Besucher erwartet.

Friedrichshafen – Wer in diesen Tagen den Blick vom Hafen über den See schweifen lässt und die schneebedeckten Berge der Alpen sieht, weiß: Die Adventszeit steht kurz bevor. Wer sich dann umdreht und die langen Budenreihen entlang des Buchhornplatzes erblickt, der weiß auch: Die Bodensee-Weihnacht startet am kommenden Wochenende.

Pünktlich zum ersten Adventswochenende beginnt der größte Häfler Weihnachtsmarkt am Freitag, 1. Dezember. Drei Wochen lang, bis zum Freitag, 22. Dezember, sind Buchhornplatz und der benachbarte Romanshorner Platz von 70 Buden gesäumt, die die Besucher mit Glühwein, Punsch und deftigen Speisen verköstigen. Zahlreiche Kunsthandwerker sind ebenfalls vertreten und bieten Produkte vom Lammfell bis zur Holzschüssel an. Vorbereitet und organisiert wurde die Bodensee-Weihnacht gemeinsam vom Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Umwelt der Stadt Friedrichshafen und dem Häfler Stadtmarketing.

Offiziell eröffnet wird der Weihnachtsmarkt am Freitagabend von Bürgermeister Andreas Köster und dem Gospelchor Deggenhausertal. Auch danach stehen jeden Tag Veranstaltungen und Auftritte auf dem Plan, die auf der großen Bühne vor der Buchhorn-Passage zu sehen sind. Wie in den letzten beiden Jahren steht auch dieses Mal wieder die 13 Meter hohe begehbare Weihnachtspyramide am unteren Ende der Bodensee-Weihnacht. Mittelpunkt des Weihnachtsmarktes ist allerdings ein neun Meter hoher Christbaum. Die Nordmanntanne ist drei Meter höher als im vergangenen Jahr und wird mit 200 Kugeln und 4 800 Lichtern geschmückt.

Auch für Kinder ist in diesem Jahr einiges geboten. Am 6. Dezember ist ab 16 Uhr der Nikolaus auf dem Weihnachtsmarkt unterwegs und verteilt kleine Geschenke an die Kinder. Anschließend liest er auf der Bühne eine Geschichte vor. Am Sonntag, 10. Dezember, wird von 15 bis 16 Uhr die Geschichte der kleinen Meerjungfrau mit Stabpuppen vorgespielt. Die Spieldauer beträgt ca. 50 Minuten und ist für Kinder ab vier Jahren geeignet. Am 20. Dezember liest Marie Luise Kaiser "Das Sandmännchen und die fleißigen Engel" im Ausguck des Medienhauses. Im Anschluss werden Glitzersterne gebastelt. Teilnehmen dürfen Kinder ab fünf Jahren, der Eintritt ist frei.

Mit von der Partie sind auch drei Häfler Partnerstädte Sarajevo, Imperia und Polozk. Die drei Vereine teilen sich in der ersten Hälfte der Bodensee-Weihnacht eine Verkaufshütte und bieten selbst gemachte Spezialitäten aus Bosnien, Italien und Weißrussland an. Die Bude der Partnerstädte befindet sich neben dem C&A-Eingang. Damit die eigentliche Botschaft des Weihnachtsfestes nicht zu kurz kommt, gestalten die Häfler Kirchengemeinden an den drei Adventssonntagen jeweils um 17 Uhr einen adventlich-weihnachtlichen Impuls.

Neben der Bühne steht außerdem wieder die Weihnachtskrippe mit echten Tieren. Welche Tiere genau in der Krippe zu sehen sind, weiß auch Marktleiter Florian Anger noch nicht. "Das wird eine Überraschung", so Anger. "Vermutlich werden es einige Schafe sein. Ich hätte mir auch gerne einen Esel gewünscht, aber die vertragen sich nicht so gut mit den Schafen."

Besucherinfos zur Bodenseeweihnacht