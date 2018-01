Friedrichshafen Warnstreiks: Metaller legen Arbeit nieder

Mitarbeiter der Firmen ZF, MTU, Zeppelin, MWS, Braun und Liebherr versammelten sich am Mittwochmorgen, um den Druck auf die Arbeitgeber zu erhöhen

Mit Trillerpfeifen, Fahnen und großen Plakaten waren knapp 2500 Mitarbeiter der metallverarbeitenden Betriebe dem Aufruf der Gewerkschaft IG Metall gefolgt und versammelten sich auf dem Maybachplatz. Damit wollen sie den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen, ihre Forderungen umzusetzen. Nach drei erfolglosen Verhandlungstagen treffen sich die Tarifparteien heute in Böblingen.

Nach Angaben der Gewerkschaft legten insgesamt 10000 Mitarbeiter ihre Arbeit nieder. "Heute steht Friedrichshafen still", sagte Enzo Savarino, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Friedrichshafen-Oberschwaben, in seiner Rede. Die IG Metall fordert sechs Prozent mehr Lohn und das Recht für jeden Beschäftigten, seine Wochenarbeitszeit bei teilweisem Lohnausgleich vorübergehend auf 28 Stunden zu reduzieren.

Der ZF-Betriebsratsvorsitzender Achim Dietrich, der Teilnehmer bei den Tarifverhandlungen in Böblingen ist, kritisierte, dass bisher kein Entgegenkommen der Arbeitgeber zu sehen sei. "Doch wir werden einen langen Atem beweisen. Wenn sich bis heute Nacht nichts bewegt, dann sind die Arbeitgeber verantwortlich für eine Eskalation", so Dietrich und erntete dafür tosenden Beifall. Gleichzeitig drohte er mit 24-Stunden-Streiks als Konsequenz einer weiteren gescheiterten Verhandlungsrunde. „Wir haben genug Druck auf dem Kessel und sind bereit, so lange weiter anzuheizen, bis der Kessel richtig Luft ablässt“, kündigte Dietrich an.