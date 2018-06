Friedrichshafen Während das Fachpublikum Neuheiten erkundet, gibt es bei der Outdoor erstmals auch Programm für alle

Bei der Boulder-Meisterschaft und dem Midsummer-Festival durfte am Wochenende jeder dabei sein – Neuheiten, die gut ankommen. Welche Neuheiten die Outdoor-Branche derweil umtreiben, wird Fachbesuchern seit Sonntag in den Häfler Messehallen vorgestellt. Der anstehende Messe-Umzug nach München sorgt bei Ausstellern für gemischte Gefühle.

Je höher sie kommen, desto größer ist der Jubel. "Allez, Annika!", rufen die Zuschauer. "Nice! Come on!" Selbst wer nicht bis ganz nach oben bouldert, bekommt Applaus und das unabhängig davon, ob gerade die Heimatsektion am Start ist oder nicht.

Bouldern ist Klettern ohne Seil und Sicherung. Die Teilnehmer ziehen sich an teils winzigen Vorsprüngen überhängende Wände hoch. "Ich weiß einfach, was für eine krasse Leistung das ist", sagt Martha Karpeter. "Man hat auch Sympathien, wenn eine einfach gut ist oder auch, wenn sie älter ist als der Rest des Feldes", sagt Julia Schöpp. Beide sind aus Berlin angereist. Sie sind schon geklettert.

Weiter als bis Halle B5 kommt nur Fachpublikum

Für die Deutsche Meisterschaft müssen die Teilnehmer fünf Kletterrouten in je fünf Minuten schaffen. "Ich bin ein treuer Fan, es ist toll, das live zu sehen und die Stimmung mit zu erleben", sagt Madlen Schuler aus der Schweiz. "Das ist die Creme de la Creme der deutschen Boulderer. Sie haben sich in Regionalwettbewerben qualifiziert", sagt Thomas Bucher, Pressesprecher des Deutschen Alpenvereins. Die Halle B5, in der die Meisterschaft stattfindet, ist der einzige Ort für das große Publikum auf dem Messegelände, weiter kommen nur Fachhändler.

Trends bei der Outdoor: Nachhaltigkeit und Sicherheit

Diese können sich bei der Outdoor über Trends informieren. Ein Beispiel ist Nachhaltigkeit: Immer mehr Unternehmen besinnen sich auf Wolle und Baumwolle als nachwachsende Rohstoffe. Die Firma Roghstuff hat den Loden wiederentdeckt: "Das ist der älteste Outdoor-Stoff der Welt, den gibt es seit 1500 Jahren", sagt Firmengründer Tobias Stork. "Er ist wind- und wasserabweisend, wärmt in feuchtem Zustand, ist angenehm auf der Haut und brennt nicht leicht." Er hat zudem einen Poncho aus Baumwolle dabei. "Da verwenden wir nur dünnste und feinste Fasern. Wenn es regnet, quellen sie auf und werden absolut wasserdicht."

Ein anderes Thema ist das Gewicht. "Beim Bergsteigen wollen wir so wenig Gewicht wie möglich mitschleppen", sagt Nathalie Joachim von "Sea to summit". Die leichteste Isomatte am Stand wiegt in Normalgröße 340 Gramm und ist in zwei Atemzügen aufzublasen. Sie bietet einen Anschluss für ein ultraleichtes Kopfkissen. Über Bequemlichkeit denken auch andere nach: Tecnica hat Multifunktionsschuhe entwickelt, die im Laden per Wärmeeinwicklung in Form kommen, als hätte der Träger sie jahrelang eingelaufen.

Taschenhersteller Ortlieb hat den Rucksack neu erfunden: Mit einem Reißverschluss zwischen den Trägern gewährt er einfachen Zugriff auf den Gesamtinhalt wie eine Reisetasche.

"Ich bouldere seit meiner Jugend und bin häufig auf den Rücken gefallen", sagt Julio Lizaranzu vom Boulder-Ausstatter Trangoworld. Die Firma hat das erste selbstaufblasende Crashpad mitgebracht: Zwischen zwei Polstern ist eine Art Luftmatratze, die sich selbst füllt und über Ventile die Luft bei einem Sturz blitzschnell ausstößt und wieder einfließen lässt.

Sorge um Charakter der Messe

Dass die Outdoor nächstes Jahr in München stattfindet, sehen die Aussteller mit gemischten Gefühlen. "Emotional finde ich es gar nicht gut, Flair, Spirit und Charakter in Friedrichshafen sind einmalig, aber fachlich ist es richtig", sagt Andreas Lindner vom Kletterausrüster Edelrid. "Die Umgebung hier ist wunderbar und die Atmosphäre sehr persönlich. Aber die Anreise ist schwierig, der Flughafen ist so teuer. In München wird es leichter, ein Hotel zu finden und mit der U-Bahn steht man nicht im Stau", sagt Kristof Verleyen vom Rucksackhersteller Gregory Bags. Andreas Schechinger, Geschäftsführer von Tatonka, fürchtet um den Charakter der Messe. "Die Münchener Messe bietet mehr Platz, aber sie will die Messe mehr zu einer Sommersportmesse umbauen." Er wünscht sich, dass es weiter ums Naturerlebnis geht.