Friedrichshafen Vorerst doch keine Baumfällungen an der Rotach

Nach einem BUND-Eilantrag wird die Maßnahme vertagt. Grund ist die Unklarheit, ob geschützte Tierarten gefährdet werden

60 Bäume sollten am Montag entlang der Rotach gefällt werden. Aufgrund eines Pilzbefalls sah sich die Stadt zu dieser Maßnahme genötigt. Umweltschützer haben am Montagmorgen die Arbeiten mittels Eilantrag in letzter Minute aufgeschoben.

Der BUND (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland) hat sich laut Eva Schöllhorn von der Ortsgruppe Friedrichshafen so schnell wie möglich für einen Aufschub der Baumfällungen eingesetzt: "Wir haben am Montagmorgen einen Eilantrag gestellt. Die Stadtverwaltung soll uns mitteilen, welche Bäume gefällt werden", erklärt Schöllhorn. Es gehe vor allem darum, ob Habitate, beispielsweise von Fledermäusen, von der Maßnahme betroffen sind. Schöllhorn: "Wir haben am Wochenende nach markierten Bäumen in dem von der Stadtverwaltung genannten Abschnitt gesucht, aber nur wenige gefunden."

Das Gebiet, in dem entlang der Rotach überwiegend Eschen gefällt werden sollen, erstreckt sich laut einer Mitteilung der Stadtverwaltung von Aistegstraße bis zur Weilermühle. Der über fünf Kilometer lange Abschnitt des Flusses ist nicht an allen Stellen leicht zugänglich. Viele Privatgrundstücke sowie unwegsames Gelände machen es schwierig, die Ufer des Flusses überall zu erreichen. Der Eilantrag war erfolgreich: Nach Angaben von Monika Blank, Sprecherin der Stadtverwaltung, werden die Arbeiten zunächst ausgesetzt. Wie viel Zeit die Naturschützer für ihr Gutachten nun haben, ist nicht bekannt.

Die Häfler Stadtverwaltung hatte am Freitag angekündigt, dass aufgrund eines Pilzbefalls Bäume entlang der Rotach gefällt werden müssten. Das Eschentriebsterben würde dafür sorgen, dass befallene Bäume leichter umkippen. Umweltschützer waren aufgrund der kurzen Zeitspanne zwischen Ankündigung und Beginn der Baumfällungen empört. Sie hätten sich eine frühere Ankündigung gewünscht, um Auflagen zum Naturschutz zu prüfen. Mit dem Streit um den Hochwasserschutz und den Bäumen der Rotach-Allee hat die Maßnahme laut Sprecherin Monika Blank nichts zu tun.