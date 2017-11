Friedrichshafen Von Bastlern und Lokführern: Faszination Modellbau hat begonnen

Bis einschließlich Sonntag treffen sich Bastler und Modellbauer in Friedrichshafen. 387 Aussteller aus 16 Ländern sind bei der Faszination Modellbau mit dabei. Erstmals gibt es Echtdampfmodelle in zwei Hallen.

Hubert Jud: Zum ersten Mal bei der Messe Faszination Modellbau dabei ist Hubert Jud (rechts) aus Wangen im Allgäu. In Friedrichshafen ist er kein Unbekannter, dreht hier doch seit vielen Jahren sein Seehasen-Dampfzügle seine Runden. "Eigentlich wollte ich beruflich zur Eisenbahn, aber der Arzt machte mir wegen meiner Augen einen Strich durch die Rechnung", erzählt er. Bis heute faszinieren ihn die Maschine und die sichtbare Technik der Fortbewegung. "Man sieht sie nicht nur, man hört und riecht sie auch." An seinen Lokomotiven und Wägen macht er so viel wie möglich selbst. Ansonsten kauft er Bauteile zu. Über die Jahre gesehen sei sein ausgefallenes Hobby aber nicht teurer als die Modelleisenbahn im Hobbykeller. Es sei grandios, dass die Dampfzüge bei der Faszination Modellbau gleich in zwei Messehallen (B1 und B2) zu sehen seien. "Endlich haben wir richtig Platz", ergänzt Daniel Schmid (links im Bild), der potenzieller Nachfolger für den Betrieb des Seehasen-Zügles ist. Auf einer Streckenlänge von vier Kilometern dreht auch Jud seine Runden. "Wenn mir nicht immer wieder der Rauch um die Nase weht, fehlt mir etwas", so der gelernte Werkzeugmacher. Inzwischen wendet er für sein Hobby weniger Zeit auf als früher. "Aber es ist immer noch mehr, als meiner Frau lieb ist", sagt er mit einem Augenzwinkern.

Klaus Bergdolt: In der selben Halle wie die Modell-Trucks und die Roadworker Arena (Halle A4) befindet sich der Pistenraupenparcours, den Klaus Bergdolt aus Oberstdorf seit zehn Jahren organisiert. Mit Schneekanonen, Seilbahn, Skifahrern und jeder Menge Kunstschnee bringt er zusammen mit 35 Mitstreitern den Winter in die Messehalle. "An meinem Hobby fasziniert mich die Verbindung von der Liebe zur Natur mit dem Modellbau", berichtet Bergdolt, der schon als Kind vom Modellbauvirus infiziert wurde. "Dann hatte ich eine Pause von 20 Jahren und mit den eigenen Kindern habe ich wieder angefangen." Entstanden sind in seiner Werkstatt rund 20 Modelle im Maßstab 1:32 bis 1:8. Wie viel Fantasie gefragt ist zeigt zum Beispiel das Modell eines Pistenfahrzeugs, für das Bergdolt unter anderem Cola-Dosen für die Raupe verwendet hat. 30 bis 40 Stunden Arbeit stecken in einem kleinen Modell, 5000 bis 10000 können es bei einem größeren aber durchaus werden. "Hier auf der Messe treffen wir uns zum Spielen und jeder steuert das bei, was er mag", sagt er zur Organisation des Pistenraupenforums, einer losen Gemeinschaft von Menschen mit dem gleichen Hobby. "So etwas kann man nicht kaufen. Man kann sich nur hinsetzen und selbst bauen", beschreibt Bergdolt einen weiteren faszinierenden Aspekt seines Hobbys.

Manfred Nußer: Die Leidenschaft für originalgetreue Miniaturen verbindet die Mitglieder des Plastik-Modellbau-Clubs Bodensee. Bei der Faszination Modellbau ist der Verein mit rund 1000 Modellen dabei. Vorsitzender seit der Gründung im Jahr 1980 ist Manfred Nußer aus Friedrichshafen. Zum Modellbau sei er gekommen, da er ein Jahr lang aus gesundheitlichen Gründen nicht arbeiten konnte. "Meine Frau schenkte mir einen Modellbaukasten für eine BMW mit Seitenwagen im Maßstab 1:9", erinnert er sich. Damals sei der Modellbau eine Art Beschäftigungstherapie für ihn gewesen. "Aber es hat mich fasziniert und ich habe immer weiter gemacht." Fasziniert sei er vor allem von der Detailgenauigkeit der Modelle. Dabei gehe es ihm nicht nur um den Nachbau. "Im Hintergrund sammelt man Erfahrungen über die entsprechende Literatur oder im Museum", berichtet Nußer. Keine Rolle spiele beim Club die Funktion der Modelle. Die Flugzeuge steigen nicht in die Luft und die Autos werden nicht über den Asphalt geschickt. "Uns geht es um die Originalität", so Nußer. 3D-Drucker werden in Zukunft eine wichtige Rolle spielen, im Moment seien sie noch zu teuer. Auch wenn das Durchschnittsalter der überwiegend männlichen Mitglieder bei 45 bis 50 Jahren liege macht sich Nußer um den Nachwuchs keine Sorgen.

Roswitha Renz: Passagierschiffe, Sportboote, Polizei- und Feuerwehrboote und Segelschiffe: Roswitha Renz aus Pfullendorf kann nirgendwo besser entspannen, als am Ufer eines Sees mit der Fernsteuerung in der Hand. "Mein Hobby gibt mir Ruhe und der Alltagsstress ist weg", sagt Renz, die Mitglied bei den Schiffsmodellbau-Freunden Salem-Friedrichshafen mit aktuell 25 Mitgliedern ist. Beim Basteln sei zwar Konzentration gefragt, aber auch hier spiele die Entspannung eine große Rolle. Zum Modellbau kam sie durch ihren Mann, auch die Söhne haben dieses Hobby. "Früher habe ich die Schiffe nur restauriert, heute baue ich auch selbst", erzählt sie. Vor allem durch die Figuren werden die Schiffe zu etwas Lebendigem. Gearbeitet werde nach Originalbauplänen. Oft sei es eine Mischung von Teilen aus dem Modellbaukasten, zum Beispiel der Schiffsrumpf, und selbst gesägt, bearbeitet und angepassten Holzteilen. "Wir haben daheim eine Werft und eine Möbelschreinerei im Miniaturformat." Etwa zehn Schiffe, die meisten im Maßstab 1:25, gehören zu Roswitha Renz "Reederei". Einmal im Monat treffen sich die Schiffsmodellbau-Freunde in Salem-Neufrach, stellen ihre neuen Modelle vor und geben Hilfestellung bei Fragen. Ein Höhepunkt im Jahr ist die Alemannen-Regatta mit 150 bis 200 Schiffen.

