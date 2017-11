Friedrichshafen Vom Azubi zum Chef: Informationen über Ausbildung und Berufseinstieg

Eltern informieren sich im Jugendzentrum Molke in Friedrichshafen über Karrierechancen für ihre Kinder nach einer dualen Ausbildung. Bei der Suche nach der richtigen Fachrichtung helfen vor allem Praktika.

Friedrichshafen – Wenn Ralph Kirchmaier eine Bewerbung um einen Ausbildungsplatz bekommt, schaut er erst auf den Lebenslauf: engagiert sich der junge Mensch ehrenamtlich, war er mal Klassensprecher, hat er Praktika gemacht? "Wenn er zum Beispiel Kassenwart in einem Verein ist, weiß ich, er ist zuverlässig und hat eine gewisse Sozialkompetenz", sagt er. Sein Blick aufs Zeugnis ist selektiv. "Wenn da 33 unentschuldigte Fehltage stehen, werde ich misstrauisch." Schlechte Noten in Deutsch oder Religion interessieren ihn kaum.

Kirchmaier ist Ausbildungsleiter bei Zeppelin Systems. Sieben Ausbildungsplätze bietet die Firma im Jahr in Friedrichshafen an. Dabei nimmt Kirchmaier lieber Bewerber mit Haupt- oder Realschulabschluss. "Die Abiturienten haben zwar schnell gelernt und waren in der Berufsschule vorne, aber sie waren danach auch schnell wieder weg", sagt er. "Wir bilden aus, um unseren Fachkräftemangel zu beheben." Wer bei Zeppelin Systems anfängt, soll sich dort weiterentwickeln. Ein Konstruktionsmechaniker zum Beispiel kann mit etwas Berufserfahrung zum Silomonteur und dann zum Supervisor aufsteigen. "Wenn der dann Baustellenleiter wird, verdient er mehr als viele Ingenieure auf der Baustelle."

"Vom Azubi zur Führungskraft – Karriere mit Ausbildung" heißt die Eltern-Informationsveranstaltung, die das Jugendhaus Molke mit dem IfT-Institut für Talententwicklung anbietet. Christine Stolz, ebenfalls bei Zeppelin Systems für Ausbildung zuständig, schildert die Ausgangslage: aufgrund des demografischen Wandels gibt es weniger junge Leute und von denen machen mehr Abitur und studieren.

Allerdings brechen viele ihr Studium ab, vor allem im natur- und ingenieurwissenschaftlichen Bereich. "Das nimmt ein junger Mensch als Niederlage wahr", sagt sie. Gründe liegen in hohen Anforderungen, mangelnder Motivation und fehlender Praxis. "Wir sagen: Auf jeden guten Abschluss folgt ein guter Anschluss", betont Christine Stolz und ergänzt: "Es bringt nichts, sich durch Gymnasium oder Hochschule zu quälen. Lieber macht jemand einen guten Haupt- oder Realschulabschluss und startet dann durch."

Selbst wenn das nicht klappt, gibt es Chancen. "Wenn ein Jugendlicher nach der Schule nicht ausbildungsreif ist, kann er eine Einstiegsqualifizierung absolvieren, das ist eine Art Langzeitpraktikum", sagt Udo Roth, Ausbildungsberater bei der IHK Bodensee-Oberschwaben. Nach einer dualen Ausbildung können junge Leute nicht nur im Betrieb aufsteigen, sondern über Berufsoberschule, Fachschule oder Berufskolleg die Hochschulreife erlangen. Für Meister, Techniker und Fachwirte ist das Studium ohne Abitur möglich.

Ein Beispiel für die Durchlässigkeit ist der Weg von Markus Wiedenmann, mit 34 Jahren Produktionsleiter in einem mittelständischen Betrieb. "Ich war nicht der motivierteste Schüler" sagt er. Nach der mittleren Reife lernte er Elektrotechniker und arbeitete in dem Beruf. "Das hat mich nicht ausgefüllt, da habe ich die Fachhochschulreife nachgeholt." Neben einem Bachelor-Studium sammelte er praktische Erfahrungen. Seinen Master machte er berufsbegleitend. Heute wirbt er als Senior-Ausbildungsbotschafter für die duale Ausbildung.

"Auch scheinbar unwichtige Dinge können eine Rolle spielen"

Rund 350 Ausbildungsberufe und 18 000 Studiengänge gibt es in Deutschland. Heike Willmann vom Institut für Talententwicklung erläutert, wie junge Menschen den richtigen Weg finden und wie Eltern ihnen helfen können.

Angenommen, Eltern haben ein Kind in der achten Klasse – wie können sie es dabei unterstützen, den richtigen Ausbildungsweg zu gehen?

Sie sollten vor allem vermeiden, ihre eigenen Ziele und Wünsche auf das Kind zu übertragen. Stattdessen sollten sie schauen, wo die Stärken und Schwächen des Kindes liegen. Es ist einfacher, wenn der spätere Job den eigenen Stärken entspricht und es braucht die richtige Umgebung, um ein Talent zu entfalten. Gespräche in der Familie sind wichtig, aber auch außerhalb, mit Freunden, Bekannten oder Kollegen.

Was raten Sie den Jugendlichen?

Sie sollten ebenfalls nach ihren Talenten suchen, vielleicht auch mal Freunde fragen. Dabei können scheinbar unwichtige Dinge eine Rolle spielen: Hält jemand die Clique zusammen oder organisiert er tolle Partys? Dann können sie mithilfe des Internets nach Berufsbildern suchen. Es gibt Berufswahltests, von denen sollten sie ruhig mehrere machen.

Welche konkreten Schritte stehen an, wenn sich eine Richtung abzeichnet?

Ich rate zu mehreren Praktika, die länger dauern als drei Tage, damit ein Eindruck von Tätigkeit und Firma entsteht. Die Jugendlichen sollten auch andere Angebote wie Girls oder Boys Day, Potzblitz, "Wissen was geht" oder Workshops wahrnehmen. (cor)