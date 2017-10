Friedrichshafen Vielfältige Klangfarben in St. Johannes Baptist

An diesem Samstag setzen Kirchenchor und Orgel Werke von Komponisten der Spätromantik in Szene. Karten gibt es nur an der Abendkasse.

Mit weit ausladender Geste formt Erich Hörmann den Charakter der Akkorde zwischen seinen Händen. Sekunden und Septimen prallen kurzfristig dissonant aufeinander, um sich gleich wieder in sphärischem Wohlklang aufzulösen. „Ich möchte nicht, dass sich die Töne verdunkeln“, erklärt er den Sängern der Kirche St. Johannes Baptist in Ailingen und zeigt, wie alleine große Augen das Gesicht und damit die Klangfarbe nach oben ziehen. Willig setzt der Chor die Anregung um und die Töne strahlen.

Die „Messe solenelle“ in cis-Moll von Louis Vierne haben die Sänger bereits für den Festgottesdienst anlässlich der Weihe der restaurierten und erweiterten Orgel in ihrer Kirche einstudiert. Jetzt, für das Konzert am Samstag, ist Feinschliff angesagt. „Die Sänger sind bereit, Herausforderungen anzunehmen und sich auf anspruchsvolle Werke einzulassen“, sagt Hörmann, der seinen Chor seit 30 Jahren leitet und dessen Stärken kennt. Denn Komponisten der Spätromantik bieten weder für den Chor, noch für den Organisten einen Spaziergang an. Sie nutzen den Tonraum voll aus und jagen den Sopran in die Höhe, bieten ein spannendes Hörerlebnis durch ungewohnte Harmonien, gestalten abwechslungsreich und isolieren gerne einzelne Stimmen. „Da muss die Stimme gut geführt werden, damit die Melodie trägt“, sagt der Chorleiter und kann sich auch hier auf seine Sänger verlassen.

Die Orgel donnert los, dass die Empore zittert. „Kyrie Eleison“ beginnt der Bass, Tenor, Alt und Sopran setzen nacheinander mit dem selben Thema ein und steigern sich gemeinsam vom zarten Piano zum Fortissimo. „Das ist gut“, ruft Hörmann und die Begeisterung ist ihm anzusehen.

Auch das „quoniam tu solus sanctus“ – „denn du allein bist der Heilige“ – beeindruckt durch saubere Intonation. Dabei reiben sich die Soprane und Tenöre, jeweils in zwei Hälften aufgespalten, bereits in ihrem Inneren durch spannungsgeladene Sekunden. Der unfallfreie Zusammenklang ist eine beachtliche Leistung, der Effekt ein nicht alltägliches Erlebnis.

Mit der Komposition von Vierne, bei der Orgelweihe im Juni eingebettet in die Messe, wollte Hörmann schon damals das runderneuerte Instrument in den Mittelpunkt stellen. Am Samstag, konzertant aufgeführt, kann man das Werk dichter erleben und die vielfältigen Klangfarben des Instruments werden voll zur Geltung gebracht.

Alle Komponisten, die Hörmann zusätzlich zu Louis Vierne für das Konzert ausgewählt hat – Théodore Dubois, Gabriel Fauré, Camille Saint-Saens und Charles-Marie Widor – wirkten in einem Zeitraum von etwa 100 Jahren im Frankreich des ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts. Alle waren sie Organisten und verstanden es, die Königin der Instrumente wirkungsvoll in Szene zu setzen. Jeder auf seine ganz eigene Art. So findet auch Patrick Brugger, Lehrer und Münster-Organist in Salem, eine bunte Spielwiese vor. Aus den „Douze Pièce Nouvelles pour Orgue“ wird er als Solist drei Stücke interpretieren, mit der Fantasie Es-Dur von Saint-Saens präsentiert er das Instrument mit seinen verschiedenen Facetten.

Zackig und straff, ohne die Musik zur Holzfällerpolka zu machen, artikuliert der Chor „cum sancto spiritu“, das anschließende Amen füllt harmonisch, voll und klanglich ausgewogen das Kirchenschiff.

Karten sind für 10 Euro nur an diesem Samstag, 7. Oktober, ab 18.15 Uhr an der Abendkasse erhältlich. Konzertbeginn ist um 19 Uhr. Der Erlös kommt der Renovierung der Orgel zugute.