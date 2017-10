Friedrichshafen Viele Veränderungen in der Innenstadt

Gleich mehrere Geschäfte in der Häfler Innenstadt schließen in den kommenden Monaten. Am Buchhornplatz läuft derzeit in zwei Läden der Räumungsverkauf. Die Nachvermietung von frei werdenen Ladenflächen läuft nach Auskunft von Stadtmarketing-Chef Thomas Goldschmidt grundsätzlich gut.

Schnäppchenjäger wird es freuen. In gleich zwei Geschäften in der Innenstadt heißt es derzeit bereits: Alles muss raus. Nicht nur Stammkunden wird es aber auch traurig stimmen. Wenngleich sich bislang nicht alle beteiligten Händler dazu äußern wollen, sind es gleich drei Traditionsgeschäfte, die in den kommenden Monaten schließen werden. Und auch an einer vierten Adresse scheint sich ein Mieterwechsel anzubahnen.

Am Buchhornplatz ist nicht mehr zu übersehen, dass der Einkaufsbummel hier künftig ein anderer sein wird. Vor gut einem Monat hat der Räumungsverkauf im "Marktkörble" begonnen. "Räumungsverkauf" ist im Schaufenster nicht zu überlesen. "Wegen Schließung des Standorts", steht auf weiteren Schildern. Ähnlich sieht es seit dieser Woche direkt gegenüber aus: Auch im Schaufenster der Benetton-Filiale prangt der Schriftzug: "Räumungsverkauf wegen Geschäftsaufgabe". Zum Jahresende schließen Doreen und Peter Biringer das 1993 eröffnete Modegeschäft am Eingang der Buchhornpassage. Aus persönlichen Gründen, sagen sie.

Weitere Veränderungen werden im Inneren der Passage ersichtlich: Seit Spätsommer etwa ist die Boutique "Coco" Vergangenheit. In dem Eckgeschäft, in dem einst Mode verkauft wurde, ist jetzt Kunst zu sehen. Die Schaufenster zweier weiterer Läden sind dagegen leer – bis auf die Telefonnummern, unter denen potenzielle Nachmieter vorstellig werden können. Ein Gang durch die Schanzstraße und die obere Karlstraße legt ebenfalls nahe: An Optionen für neue Sortimente, Angebote und Geschäfte mangelt es im Herzen der Stadt im Moment nicht.

"Hinter den Schließungen stecken ganz individuelle Gründe", sagt Stadtmarketing-Chef Thomas Goldschmidt. Gerade angesichts der "zufälligen Ballung" am Buchhornplatz werde zum Jahresende wohl ein anderer Eindruck entstehen, grundsätzlich sei die Leerstandsquote in Friedrichshafen aber weiterhin vergleichsweise gering. Goldschmidt spricht in dem Zusammenhang von einer "komfortablen Lage", in der sich die Stadt schon lange befinde, sagt aber auch: "Darauf kann man sich natürlich nicht ausruhen." Grundsätzlich laufe die Nachvermietung von frei werdenden Geschäften in der Innenstadt gut, sagt Goldschmidt. Die Frage sei aber natürlich, ob auch immer etwas Adäquates gefunden werde – Stichwort Branchenmix. Zusammenfinden und sich einig werden müssen letztlich ohnehin Interessent und Eigentümer. Einfluss darauf, welche Interessenten mit welchen Sortimenten Mietverträge bekommen hat das Stadtmarketing nur in begrenztem Umfang. "Wir vermitteln Kontakte", erklärt Goldschmidt.

Damen-Wäsche und -Mode werden dem Vernehmen nach das Sortiment bestimmen, das im derzeitigen "Marktkörble" künftig zu finden sein wird. Und auch ein weiteres Traditionsgeschäft, in dem im Moment noch niemand über die nahende Schließung sprechen möchte, wird nach Informationen des SÜDKURIER im Anschluss an den Auszug der bisherigen Mieter nicht leer stehen.

Hinter vorgehaltener Hand äußern einige Händler Kritik: An der Konkurrenz im Internet oder an einer wenig einladenden Fußgängerzone zum Beispiel. Mehr Einsatz für eine attraktive Einkaufstadt wünscht sich ein alteingesessener Häfler Einzelhändler. Nur wenige Tage nach dem Stadtfest mit verkaufsoffenem Sonntag, das Massen lockte, heißt es mitunter auch: In Friedrichshafen sei doch nichts mehr los. "Ich kann mich nicht beklagen", sagt dagegen Sandra Weiß ganz offen. Seit gut drei Jahren bietet sie in ihrer Boutique "Louise" zwischen Karlstraße und Adenauerplatz Mode, Accessoires und Deko-Artikel an. Im Frühjahr wird sie nicht weit von diesem Standort entfernt einen zweiten Laden eröffnen, bestätigt Weiß. Für eine "attraktive Gewerbefläche in 1A-Zentrumslage" direkt gegenüber von "Louise" wird derweil über ein bekanntes Immobilienportal ein Mieter gesucht. Die der Anzeige beigefügten Fotos lassen rasch die Stadtapotheke erkennen. Was dran ist? "Kein Kommentar", heißt es in der Apotheke.

Und was wünschen sich Häfler für ihren nächsten Bummel im Zentrum? „Was mir fehlt, ist ein großer Markt für asiatische Spezialitäten“, sagt Theresa Baumann, die gerne mit ihren Freundinnen exotische Gerichte kocht. „Ich kann nicht nachvollziehen, warum es so viele Bäckereifilialen gibt. Es wäre gut, wenn man allgemein mehr frische Waren wie auf dem Markt kaufen kann. Unsere Region ist dafür ja wie gemacht.“ Richard Lueg sieht die Innenstadt im Grunde gut aufgestellt. „Ich vermisse eigentlich wenig“, sagt der Rentner. "Man bekommt alle Sachen für den Alltag. Was ich mir jedoch ab und zu wünsche ist ein großes Modehaus." Voll des Lobes ist Lueg für den Wochenmarkt. „Den könnte man doch zum Beispiel länger geöffnet lassen. Da bekommt man sehr gute Produkte."

Auch die jüngere Generation vermisst ein passendes Angebot für Kleidung. „Was hier komplett fehlt ist ein cooler Klamottenladen wie Snipes“, erklärt Student Sebastian Rupp. „Wenn ich ein paar Sneaker oder ein bestimmtes T-Shirt oder eine neue Baseballcap möchte, muss ich auf das Internet ausweichen. Gäbe es einen Laden, würde ich auch dort nachschauen. Ich finde es wichtig, dass es auch Geschäfte gibt und nicht nur das Internet, obwohl ich da das meiste einkaufe.“ „Was ich vermisse, ist ein weiterer Drogeriemarkt“, sagt eine Frau im Vorbeigehen. Oft gebe es ein bestimmtes Produkt nur bei einem bestimmten Markt, der zu Fuß nicht so einfach erreichbar sei.

Wünsche gibt es zur Genüge. Und Platz für deren Erfüllung auch. Damit dürfte die Zukunft von Friedrichshafen als Einkaufsstadt auf jeden Fall in der Diskussion bleiben.