Friedrichshafen Viel Zustimmung für Planung zur Eisenbahnstraße Fischbach

Eltern, Schule und Fischbacher Runde begrüßen das Konzept für die Gestaltung des Areals an der Eisenbahnstraße in Fischbach. Der Siegerentwurf aus dem Workshop-Verfahren sieht eine Grünverbindung zum See vor. Das Areal um Schule und Skaterplatz bleibt für Kinder und Jugendliche vorbehalten.

Wohnbebauung, Parkhaus und Gewerbe, Mehrgenerationenhaus, Schule und Kindergarten, dazu ein begrünter Weg zum Seeufer: Das alles auf engem Raum sieht der Siegerentwurf für das Areal an der Fischbacher Eisenbahnstraße vor. Dennoch hat jede Nutzung ihren eigenen Bereich und ist durch ein ausgeklügeltes Wegekonzept verbunden. "Schön ist die klare Gliederung der Bereiche, dann das Erschließungskonzept von der Kapellenstraße aus und auch die Anbindung an die Neue Mitte", sagt Klaus Sauter, der Leiter des Stadtplanungsamts.

Gegenüber dem Fischbacher Bahnhof entsteht gerade der Platz vor den weißen Neubauten der Neuen Mitte. Der Entwurf des Freiburger Büros FSP Stadtplanung verlängert ihn in das beplante Areal. An der Kapellenstraße schließt nach Vorstellung der Planer eine Mischung aus kleinen Gewerbeeinheiten und Wohnungen an. Ihnen gegenüber soll ein Parkhaus stehen, das auf der einen Seite einen Gewerberiegel bekommt. Auf der anderen Seite soll es begrünt werden. Das für Fischbach schon länger angedachte Seniorenheim oder Mehrgenerationenhaus bildet den Abschluss dieser Einheit. Dahinter folgen Wohnhäuser. "Die Senioren wären damit mitten im Leben. Sie können, wenn sie rüstig sind, vor Ort für den täglichen Bedarf einkaufen, zu Fuß zum Bahnhof oder an den See gehen und sind in der Nähe von Kindern, was vielen von ihnen ganz wichtig ist", sagt Sauter.

Auf dem Bereich südlich der Kapellenstraße stehen die Fest- und die neue Sporthalle, auf der Grünfläche dazwischen können sich die Planer Spiel- und Sportmöglichkeiten vorstellen. Das Gebiet der Grundschule Fischbach bis zum Skaterplatz bleibt der Nutzung durch Kinder und Jugend vorbehalten. Der Schulhof behält seine Größe, auch der Skaterplatz besteht an seinem Ort weiter. Die Baufenster im Entwurf sind Platzhalter, auf denen sowohl neu gebaut, als auch bisherige Gebäude ausgebaut werden könnten. "Hier werden wir uns bald Gedanken machen, wie die das konkret aussehen soll", sagt Sauter. Auf jeden Fall soll eine Kindertagesstätte entstehen, der Ganztagsbereich genügend Raum bekommen. In der Nähe der Skateranlage wäre in dem zweiten Baufenster Jugendzentrum, Familientreff oder Bibliothek denkbar.

"Besonderen Charme hat auch die Grünverbindung an den See", sagt Sauter. Heute liegt zwischen Schule und Festhalle ein Betonplatz. Stattdessen soll ein begrünter Weg über die – dann beruhigte – B 31 bis zum Seeufer führen. Auch aus den nördlicheren Ortsteilen ergäbe sich so mit der geplanten Bahnunterführung ein direkter Zugang zum Frei- und Seebad oder zum Freizeitgelände Manzell. "Die Planer haben sich auch Gedanken gemacht, wie der südliche Bereich der B 31 verkehrstechnisch gestaltet werden kann", sagt Sauter. Ein Kreisverkehr bündelt die Einfahrt zur Kapellenstraße und die neue Zufahrt zum Freibad.

Das Freiburger Büro hat einen Entwurf kreiert, mit dem sich alle Beteiligten anfreunden können. Der Elternbeirat der Grundschule etwa ist sehr zufrieden mit der Entscheidung der Jury. "Die Belange der Kinder und Jugendlichen mit einem eigenen, ausreichend großen Innen- und Außenbereich wurden berücksichtigt", sagt die Vorsitzende Nicole Stiens. "Ein Großteil unserer Kritikpunkte, Hinweise und Vorschläge hat Eingang in den Siegerentwurf gefunden." Sie kann sich Synergieeffekte von Kindergarten und Schule vorstellen, etwa durch die gemeinsame Mensa. "Außerdem freuen wir uns, dass die Stadt Friedrichshafen die Wichtigkeit einer zukünftigen durchgängigen Dreizügigkeit der Klassen eins bis vier betont hat."

Grundschulrektorin Christine Waggershauser sagt: "Der Entwurf lässt viel Platz für Kinder und Jugendliche und vor allem bleiben viele Grünflächen für die Kinder erhalten." Sie freut sich über die Nähe ihrer Schule zu den Senioren. "Da können wir tolle Kooperationen planen."

Die Fischbacher Runde steht ebenfalls hinter dem Entwurf. "Bei der Vorstellung kam keine Kritik", sagt Dietmar Nützenadel, der Vorsitzende des Leitungsteams. "Vor allem war uns wichtig, dass die bisherigen Flächen weiter für Schule und Jugend im Plan bleiben." Auch die Verbindung zur Neuen Mitte habe ihnen gefallen, den Grünzug von Nord nach Süd nennt er eine "Topidee". Diskutiert habe die Runde nur über das Parkhaus. Aber letztlich seien Parkmöglichkeiten notwendig. Jetzt hoffen die Beteiligten, dass anstehende Baumaßnahmen niemanden zu sehr belasten. Im kommenden Jahr steht erst einmal der Bebauungsplan an.