Friedrichshafen Verzicht auf Plastiktüten: Aufkleber sollen Welle in Bewegung setzen

Am Freitag in der Innenstadt verteilte Aufkleber könnten eine Welle in Bewegung setzen. Diese Hoffnung haben die Greenpeace-Aktivisten der Häfler Ortsgruppe, die im März 2016 das Projekt "Friedrichshafen plastiktütenfrei" gestartet haben.

Das Ziel des Projekts ist, dass möglichst viele inhabergeführte Geschäfte auf die Abgabe von Plastiktüten verzichten. Mit dem Aufkleber „Wellemachen für ein plastiktütenfreies Friedrichshafen“ soll ausgezeichnet werden, wer das zu 100 Prozent erfüllt.

Einer der Aufkleber, in deren Mitte eine blaue Welle zu sehen ist, klebt nun an der Tür von "Tee Gschwendner". Wer hier eine Tüte benötigt, bekommt eine aus Papier, erklärt Teeexpertin Brigitte Neidhardt. Ob es dazu auch mal negative Resonanz von Kunden gibt? „Ganz wenig“, so Neidhardt. Das überrascht angesichts einer Verbraucherumfrage, die die Greenpeace-Gruppe in der ersten Projektphase gemacht hat, nicht. „77 Prozent halten Mehrwegtüten für umweltfreundlicher“, lautete ein Ergebnis. „Die Idee wurde sehr positiv aufgenommen“, berichtet Projektleiterin Amelie Ellegast von Händlerbesuchen, die in der zweiten Projektphase folgten. Gemeinsam mit Sigrun Janiel und Antje Hinrichs überreichte sie am Freitag in einer ersten Runde die Aufkleber. Außerdem ließen sie je einen Schwung an Flyern, in denen Greenpeace auf die Hintergründe des Projekts und umweltfreundlichere Alternativen zur Plastiktüte eingeht, in den Geschäften.

In einem halben Jahr soll die nächste Runde starten. Gut möglich, dass dann Händler dabei sind, die derzeit noch den letzten Bestand an Plastiktüten aufbrauchen. "Stellenweise fehlt auch die letzte Konsequenz", sagt Sigrun Janiel. Für voluminöse Artikel etwa will mancher Händler den Schilderungen der Frauen zufolge weiter Tüten nutzen. Andere für den Fall, dass Kunden explizit danach verlangen. Dass das bei "Bio am See" selten bis nie der Fall ist, überrascht nicht. „Unsere Kunden erwarten eine solche Positionierung von uns“, sagt Michael Ganster, während er den Aufkleber glatt streicht.

Zwölf von anfangs 50 besuchten Geschäften wurden am Freitag ausgezeichnet. „Das Ergebnis macht Mut, weiterzumachen“, sagt Sigrun Janiel. "Wir bleiben dran."

Die Geschäfte

Diese Geschäfte wurden ausgezeichnet: Nähmaschinen Hättig, Modeatelier, Weltladen, TeeGschwendner, Boutique Moda, See EyeWear, Bärenapotheke, Weber & Weiss, Bio am See, Juwelier Uhlenbrock, Die fröhlichen Stecher – Tattoo & Piercing.